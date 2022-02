Sono tantissimi gli ortaggi da poter sfruttare in questo periodo per preparare deliziose ricette.

Il carciofo non sarà il più bello del reame, eppure contiene molte proprietà nutrizionali di grande pregio, da non sottovalutare assolutamente. Sono poveri di grassi e ricchi di fibre, vitamine, antiossidanti e sali minerali. Aiuterebbero a stimolare il metabolismo, a diminuire i valori del colesterolo, promuovendo la salute cardiovascolare.

Oltre al grande apporto nutritivo, però, i carciofi sono buonissimi e hanno un sapore assolutamente particolare e singolare. In generale, tendono a essere amari e a diventare scuri, ma con qualche trucchetto per non farli annerire immediatamente, risolveremo facilmente il problema.

Più che bolliti o fritti, per avere carciofi morbidi e saporiti cuciniamoli in questo modo sfizioso che elimina l’amaro

Non hanno bisogno di cotture particolari e lunghe, infatti anche con semplici preparazioni, in poco tempo potremmo avere un piatto sbalorditivo.

Sono ottimi sbollentati, accompagnando le foglie con un semplice mix di olio e aceto.

Se li friggiamo, invece, con una buona pastella o panatura, sicuramente non ce ne pentiremo, perché saranno croccanti all’esterno e soffici dentro. Rappresentano così un secondo o antipasto goloso, che non appesantisce troppo.

Tuttavia, quest’ortaggio può anche trasformarsi in un piatto principale, arricchito con altri elementi, da proporre la domenica a pranzo o durante la settimana. Se utilizziamo un altro tipo di cottura e aggiungiamo altri ingredienti, potremmo smorzare il possibile sapore amarognolo, nascondendolo in modo sublime. Infatti, più che bolliti o fritti, per avere carciofi morbidi e teneri la lunga cottura in padella potrebbe essere una scelta interessante, oltre che golosa.

La ricetta

Per realizzare questa appetitosa pietanza per 6 persone serviranno i seguenti ingredienti:

6 carciofi freschi;

150 g di mozzarella;

300 g di mollica di pane duro;

150 g di scamorza;

150 g di Parmigiano grattugiato;

4 uova;

un litro di passata di pomodoro;

sale, aglio, olio e pepe.

Laviamo e puliamo per bene i carciofi, eliminando le foglie esterne più dure, le spine e la barba centrale, utilizziamo le varie tecniche per togliere l’amaro.

In una ciotola a parte mettiamo la mollica, con un poco d’acqua per ammorbidirla, i pezzi di mozzarella e scamorza, il formaggio grattugiato, le uova, sale e pepe.

Mescoliamo bene l’impasto a facciamolo riposare in frigo per qualche minuto. Dopo di che, usiamolo per farcire l’interno dei carciofi.

Prepariamo in padella un soffritto con aglio e olio e inseriamo i carciofi, lasciando la farcitura verso l’altro. Dopo pochi minuti versiamo la passata di pomodoro e qualche goccio d’acqua e lasciamo cucinare a fuoco basso e con il coperchio, per circa 45 minuti.

Serviamo poi caldi con delle fette di pane fragrante.