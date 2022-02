Il consumo della carne fa sicuramente parte della dieta Mediterranea e sempre più persone la consumano ogni giorno. In realtà non dovremmo mangiarne grandi quantità e dovremmo anche limitare il consumo di carne rossa. Ecco perché è importante riconoscere e apprezzare le carni magre che abbiamo a disposizione. Infatti, spesso si pensa erroneamente che le uniche siano pollo e tacchino. In realtà, quando privata del grasso, anche la carne di maiale è una carne magra. Ce n’è però un’altra che possiamo acquistare tutto l’anno ma che ignoriamo quasi del tutto, se non durante le festività. Scopriamo di quale si tratta e quali siano i suoi benefici.

Oltre a pollo, tacchino e maiale questa carne che spesso ignoriamo è magra e saporita, ricca di proteine nobili e minerali

Perché la carne in questione può definirsi magra? Semplicemente perché contiene pochi grassi, solo 2,5 grammi su 100 per appena 103 calorie. A farla da padrone sono invece le proteine. Tra l’altro, non sono proteine qualunque, ma sono quelle considerate nobili, dall’alto valore biologico.

Stiamo parlando della carne di agnello, il figlio della pecora appena dopo lo svezzamento. Ciò vuol dire che ha smesso recentemente di consumare esclusivamente il latte materno. Questo gli dona una consistenza e un sapore particolare, molto gradevole anche per i più piccoli. Tradizionalmente, lo si mangia arrosto durante il periodo pasquale. In realtà, è un tipo di carne disponibile tutto l’anno e che possiamo cucinare in molti modi, utilizzando diverse parti dell’animale. In base alla scelta del taglio e alla cottura, le proprietà nutrizionali variano, ma rimane una carne potenzialmente salutare per i più.

Perché mangiare la carne d’agnello

Una prima motivazione è sicuramente quella di mantenere una dieta varia e che quindi non prevede il consumo sempre dello stesso tipo di carne. In più, come detto, l’agnello è magro e poco calorico. Non solo, ma è anche ricco di alcuni minerali indispensabili all’organismo. Pensiamo anzitutto al ferro, di cui molte persone sono in carenza. Inoltre, il ferro dell’agnello viene assorbito più velocemente dal nostro corpo rispetto a quello contenuto in altre fonti alimentari. All’interno di questa carne troviamo anche discrete quantità di zinco e potassio, importanti per la salute dei tessuti e del cuore.

Tutto ciò lo rende un alimento particolarmente adatto ai bambini. È invece sconsigliato per chi soffre di gotta o calcoli renali, essendo l’agnello anche una fonte di purine.

Insomma, oltre a pollo, tacchino e maiale potrebbe essere una buona scelta quella di inserire nella nostra dieta anche l’agnello.

Approfondimento

L’arrosto di maiale non è mai stato così buono grazie a un ingrediente inaspettato che tutti abbiamo in cucina