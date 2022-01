In cucina non importa quanti ingredienti utilizziamo, ma come li impieghiamo per realizzare una semplice ricetta. Scegliere prodotti di qualità sicuramente può fare la differenza, ma se poi non siamo in grado di usare le tecniche giuste, probabilmente il risultato non sarà soddisfacente.

Anche quelle che crediamo semplici preparazioni potrebbero nascondere insidie, basta un passaggio sbagliato per rovinare completamente il piatto. Come nel caso della pizza, potrebbe sembrare facile fare un impasto soffice, eppure non sempre ci riusciamo.

Nonostante siano solo pochi elementi a formare il piatto, dunque, a volte è un completo disastro. Anche la pastella è un composto che spesso non riusciamo a realizzare come vorremmo. Crediamo di avere seguito a regola la ricetta e le dosi e invece le nostre fritture poi risultano mollicce e impregnate di olio.

Esistono diversi modi per ottenere un buon impasto per le fritture, ma non dimentichiamo che anche la temperatura dell’olio ha la sua importanza.

La pastella perfetta per preparare croccanti verdure e fritto di pesce senza usare la farina 00

Prima di tutto bisognerà eliminare tutti i grumi, la pastella dovrà avere una certa consistenza, dovrebbe rimanere attaccata alla forchetta, o frusta.

Quando versiamo l’elemento liquido nell’impasto, è importante che sia molto freddo e aggiunto a filo.

Meglio, poi, salare a fine cottura e usare l’olio d’arachidi bene caldo, a circa 160 gradi. La ricetta più popolare prevede l’uso di acqua frizzante e farina, ma in realtà esistono diverse alternative valide.

La pastella perfetta per preparare croccanti verdure e fritto di pesce senza usare la farina 00 consiste anche nell’usare altri ingredienti, che rendono ancora più speciali le pietanze. La variante include circa 100 ml di acqua frizzante, 140 ml di vino bianco secco frizzante molto freddo e circa 100 gr di farina di riso o mais.

Ricordiamo di aggiungere acqua e vino a poco a poco, per ottenere più croccantezza.

Mescoliamo energicamente in un contenitore, preferibilmente di vetro, per poi immergere i vari elementi da friggere. Il sapore sarà più intenso e gustoso, per dare un tocco di personalità ai nostri piatti.

Un’altra alternativa

Potremmo sostituire nella ricetta la farina di riso con quella di ceci, che dona colore alla panatura. Lo spessore sarà maggiore, ma di grande effetto, anche in questo caso potremo proporla a chi ha intolleranze al glutine.

In alternativa all’acqua frizzante e al vino, poi, usiamo una birra bionda fredda e avremo un risultato strepitoso.

Per una maggiore leggerezza e croccantezza aggiungiamo poche gocce di succo di limone. Il gusto finale sarà più amaro, quindi usiamolo in caso di cibi più dolci, per non appesantire il sapore.