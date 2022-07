D’estate cerchiamo di mangiare piatti veloci da realizzare e che non richiedano grosse preparazioni. Tuttavia, ci sono pietanze davvero deliziose e alle quali non vogliamo rinunciare nemmeno in estate. Tra queste ci sono le polpette che spesso sono la rapida soluzione a molte nostre cene. Queste si preparano velocemente utilizzando ciò che avanza nel nostro frigorifero. Che siano di carne, al sugo oppure di verdure, le polpette restano una delle più grandi squisitezze della nostra cucina. Ricche di gusto e morbidissime, le polpette generalmente si preparano con pochi ed economici ingredienti. Accendere il forno quando fa molto caldo può essere una vera tortura. Ecco perché oggi suggeriremo una ricetta facile che si prepara senza usare il forno. Le protagoniste di questo piatto sono le patate che insieme ad altri ingredienti diventeranno una delizia tutta da provare.

Ingredienti

250 g di patate;

200 g di alici;

50 g di pangrattato;

mezzo limone;

un pizzico di sale;

origano q.b.;

30 ml di olio EVO;

pepe q.b.

Più buone di quelle al sugo queste morbide e succose polpette di patate da preparare velocemente in padella, ottime anche fredde

Iniziamo lessando le patate in abbondante acqua leggermente salata. Quando saranno morbide, potremo spegnere la fiamma e lasciarle raffreddare. Puliamo le alici fresche eliminando testa, interiora, coda e lische. Se non abbiamo praticità nel pulire il pesce, facciamolo fare dal pescivendolo.

Schiacciamo le patate con uno schiacciapatate e frulliamo le alici. Uniamo patate schiacciate e alici ed aggiungiamo anche il pangrattato. Per insaporire, uniamo un pizzico di sale, una spolverizzata di pepe e l’origano. Amalgamiamo con cura gli ingredienti fino ad ottenere un composto morbido e omogeneo.

A questo punto, versiamo in un tegame l’olio extravergine d’oliva e facciamolo scaldare. Nel frattempo, con le mani formiamo delle palline e facciamole cuocere non appena l’olio sarà ben caldo.

Facciamo dorare uniformemente le polpette di patate e alici e poggiamole sulla carta per fritti. Serviamole ben calde per gustarle in tutta la loro bontà e squisitezza.

Consigli

Più buone di quelle al sugo queste polpette sono deliziose anche il giorno dopo. Basterà conservarle nel frigorifero al massimo per 2 giorni dentro un contenitore ermetico. È davvero incredibile quanti piatti squisiti possiamo preparare usando delle semplici patate lesse. Inoltre, le alici con il loro sapore intenso e deciso danno carattere a questo piatto povero ma squisito. Se preferiamo possiamo decidere di cuocere queste polpette al forno per 25 minuti a 180 gradi.

