Le polpette sono una pietanza amata sia dai grandi che dai più piccoli, perché sono incredibilmente appetitose. Possiamo realizzarle in moltissimi modi diversi usando la carne, le verdure, oppure riciclando ingredienti che abbiamo nel frigorifero.

Anche il modo di cuocerle è molto vario. Ad esempio, possiamo scegliere cotture più salutari come il forno o il vapore, oppure scegliere di friggerle per renderle ancora più sfiziose.

Oggi vogliamo suggerire la ricetta di queste polpette che prepareremo senza utilizzare la carne. Se seguiremo pochi e semplici passaggi otterremo velocemente delle polpette croccanti al morso ma morbidissime e cremose all’interno. Inoltre, spenderemo pochissimi soldi per realizzarle perché utilizzeremo ingredienti che moltissimi possiedono già in dispensa e che costano poco.

Uno degli ingredienti principali di queste polpette è il pane. Quando ci avanza, possiamo usarlo per preparare piatti di recupero oppure dolci veloci e molto golosi.

Adesso scopriamo insieme cosa ci occorre per realizzare queste polpette e tutti i passaggi da seguire.

Ingredienti

250 g di ricotta;

90 g di pane raffermo;

1 uovo;

mezzo bicchiere di latte;

30 g di formaggio grattugiato;

80 g di pangrattato;

qualche ciuffo di prezzemolo;

500 ml di olio per friggere;

sale q.b.;

pepe q.b.

Come cucinare con pochi euro delle polpette senza carne croccanti fuori ma morbide e cremose dentro in soli 10 minuti

Per iniziare, prendiamo il pane raffermo e tagliamolo a pezzi. Trasferiamolo in una ciotola e versiamoci sopra il latte. In questo modo diventerà morbido e malleabile. In un recipiente a parte mettiamo la ricotta, dopo averle fatto perdere il siero. Lavoriamola usando una forchetta ed aggiungiamo l’uovo. Amalgamiamo il tutto fino ad ottenere un composto cremoso.

Strizziamo il pane ammorbidito ed uniamolo al composto di ricotta e uovo. Laviamo e tritiamo il prezzemolo, dopodiché aggiungiamolo ai restanti ingredienti. Uniamo anche il formaggio grattugiato, il sale, il pepe ed amalgamiamo il tutto con le mani. Il risultato dovrebbe essere un composto morbido e compatto.

Versiamo l’olio di semi in un tegame capiente e facciamolo scaldare per bene. Nel frattempo, mettiamo il pangrattato in un piatto e passiamoci le polpette dopo averle formate. A questo punto, l’olio sarà ben caldo e potremo far friggere le nostre polpette. Quando saranno dorate in modo uniforme potremo rimuoverle dal tegame usando una schiumarola.

Consigli

Ecco, dunque, come cucinare con pochi euro delle polpette gustose e golosissime. Se l’impasto dovesse risultare asciutto, aggiungiamo ancora un uovo. Se invece resta troppo umido e difficilmente malleabile, uniamo una manciata di pangrattato.

Per non sporcarsi le mani mentre formiamo le polpette possiamo adottare qualche semplice accorgimento, ad esempio bagnandole con un po’ di acqua tiepida prima di procedere.

Infine, immergiamo poche polpette alla volta nell’olio, in modo da ottenere una cottura più uniforme ed omogenea.

