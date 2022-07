Ecco una pianta grassa da interno facile da curare e dei rimedi naturali per eliminare afidi e cocciniglia

Circondarsi di bellezza rende gioiosi e rasserena. In casa scegliamo con gusto gli arredi e anche i quadri, così come il colore per le pareti. Tutto l’insieme dovrebbe rispecchiare la nostra personalità e il nostro buon gusto e dare un senso di armonia.

Inserire nelle nostre stanze dei vasi con piante, senza dubbio, le renderà più accoglienti. Possiamo scegliere tra diverse specie. Ci sono piante con fiori, aromatiche, da frutto oppure solo con foglie. Ci sono quelle che crescono bene all’esterno, in terrazzo o sul balcone. Altre servono ad abbellire il giardino e a ripararci da sguardi indiscreti, basti pensare alle siepi.

Possiamo avere, inoltre, una preferenza per le piante grasse, le succulente. Anche in questo caso c’è l’imbarazzo della scelta.

Molte presentano spine, fiori e le forme sono davvero tante, anche strane. Se vogliamo rendere più carino un angolo della casa, ecco una pianta grassa da interno molto particolare, quella detta del rosario.

Come coltivare in casa una succulenta particolare

Il Senecio rowleyanus o pianta del rosario appartiene alle Asteraceae ed è facile da curare. Ha fusti fini, lunghi anche un metro, intervallati da foglie sferiche come dei piccoli globi, di un bel verde inteso. Tra l’estate e l’autunno spuntano piccoli fiori profumati.

La pianta è scenografica se posta in un vaso non molto grande, su una mensola. La cascata ricadente come tanti fili di perle, infatti, è molto bella. Si potrebbe posizionare anche in un contenitore appeso.

Per quanto riguarda il terreno, per la pianta del rosario sarebbe ideale un terriccio misto a sabbia e ghiaietta perché dev’essere drenante. L’eventuale sottovaso, quindi, dev’essere svuotato spesso.

Bisognerà annaffiare il terreno solo se asciutto, raramente in inverno. Versare poca acqua solo alla base e mai sopra le foglie.

Infine, la pianta del rosario gradisce zone luminose, ma è da evitare la luce diretta del sole.

Ecco una pianta grassa da interno facile da curare e dei rimedi naturali per eliminare afidi e cocciniglia

Come altre piante, anche grasse, potrebbe soffrire a causa di parassiti. Tra i più diffusi ci sono afidi e cocciniglie. Per pulire le foglie da questi insetti si potrebbe passare un batuffolo di cotone con poco alcol. Per combattere i parassiti ci sarebbero tanti metodi. Potrebbe essere utile, per esempio, spruzzare dell’olio di neem insieme a un po’ di sapone liquido di Marsiglia.

Sembrerebbero avere molto effetto anche 2 tipi di macerato, uno di aglio e l’altro di ortica. Per il macerato di ortica, mettere 100 g di foglie secche oppure 1 kg di quelle fresche, in 10 litri di acqua. Lasciare in infusione per un paio di giorni, filtrare e usare una volta a settimana un po’ nel terreno. Altrimenti, mettere a macerare, in 10 litri di acqua, 500 g di aglio tritato. Filtrare dopo 2 giorni e irrorare il terreno una volta a settimana.

