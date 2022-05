Molti di noi amano cucinare, mentre altri lo fanno soltanto per necessità. In ogni caso, tutti i giorni dobbiamo metterci ai fornelli cercando il modo più semplice e veloce per portare a tavola qualcosa di gustoso. Tra gli alimenti più versatili in cucina ci sono le patate. Amatissime da grandi e piccini, le patate ci permettono di realizzare antipasti, ma anche primi piatti e contorni saporiti. Se abbiamo lessato delle patate in più, non dobbiamo allarmarci. Infatti, per evitare inutili sprechi possiamo utilizzare proprio le patate lesse avanzate, cucinandole in padella o al forno. Sempre di più, ogni giorno, in famiglia si guarda al risparmio e si cerca di riciclare quando possibile. Quello che vogliamo fare oggi è spiegare che con questo ingrediente e poco altro possiamo realizzare pietanze incredibili.

Con le patate lesse avanzate possiamo preparare una cena veloce in padella o al forno con queste 3 ricette golose e consigliatissime

Diversi dalle crocchette, i bastoncini di patate possono essere uno sfizioso aperitivo da servire agli amici. Occorrono 4 patate, 300 g di farina 00, un uovo, 50 g di burro e 70 g di formaggio grattugiato. Per insaporire ci serve il sale e una manciata di semi di sesamo. Schiacciamo le patate lesse avanzate e mettiamole in un recipiente. Aggiungiamo l’uovo, la farina setacciata, il burro, il formaggio grattugiato e il sale. Lavoriamo il tutto e formiamo un panetto. Facciamo poi riposare il composto nel frigorifero per 15 minuti coprendolo con la pellicola trasparente. Infariniamo il piano da lavoro, preleviamo un po’ di composto e formiamo i bastoncini. Preriscaldiamo quindi il forno a 180 gradi e poggiamo i bastoncini su una teglia rivestita da carta da forno. Cospargiamoli con i semi di sesamo e facciamoli cuocere per circa 12 minuti. Possiamo servirli ed accompagnarli a salse e verdure.

Patate al latte gratinate

Per un contorno gustoso ed irresistibile ci servono 4 patate lesse, 500 millilitri di latte, 50 g di formaggio grattugiato e 25 g di burro. Per insaporire usiamo un po’ di sale, pepe nero e noce moscata. Tagliamo a rondelle le patate lesse e adagiamole in una pirofila unta con un po’ di olio o burro. Saliamo e pepiamo le patate e versiamoci sopra il latte. Spolverizziamo poi con il formaggio grattugiato, noce moscata a piacere e qualche fiocchetto di burro. Preriscaldiamo il forno a 180 gradi e, quando sarà caldo, inforniamo la pirofila e lasciamo cuocere il tutto per 25 minuti.

Patate alla savoiarda

Con le patate lesse avanzate possiamo preparare piatti veloci ed economici. Questo contorno si prepara in padella e useremo 5 patate, 100 g di formaggio Asiago e 100 g di fontina. Serviranno anche 50 g di burro, 50 millilitri di latte, una manciata di formaggio grattugiato e qualche foglia di basilico. Tagliamo a fette le patate lesse e disponiamole in una padella antiaderente. Aggiungiamo qualche fiocchetto di burro, metà del latte a disposizione e i formaggi tagliati a pezzetti. Spolverizziamo quindi con il formaggio grattugiato e ripetiamo il procedimento fino a che avremo ingredienti a disposizione. Guarniamo con il basilico e facciamo cuocere il tutto in padella per 10 minuti.

