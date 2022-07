Da poco è terminato l’anno scolastico e già si pensa al 2022-2023. Per le famiglie italiane inizia il conto alla rovescia per il via al nuovo anno scolastico e bisogna prepararsi. Materiale scolastico, cancelleria ma soprattutto libri di testo. Soprattutto le famiglie con redditi bassi vedono nei libri di testo una spesa non certo irrisoria. Ecco perché si cercano aiuti, sostegni e incentivi. E sono tutte cose che le normative vigenti propongono. A maggior ragione oggi che insieme ai classici libri si devono comperare anche strumenti digitali.

Fino a 2.000 euro di Bonus per famiglie con figli fino a 21 anni e con ISEE fimo a 15.748,78 euro

Tutte le famiglie che hanno figli in età scolare adesso sono alla ricerca dei libri di testo per la nuova stagione scolastica. Molte le Regioni che propongono interventi a sostegno di questo genere di famiglie. Nonostante sia recente la chiusura del vecchio anno scolastico, le famiglie devono iniziare a muoversi subito, perché diverse Regioni hanno aperto dei bandi, ancora oggi attivi, ma di prossima scadenza.

Ci sono domande per la fornitura dei libri di testo che scadono molto prima dell’avvio del nuovo anno scolastico. È il caso delle domande per il contributo da 2.000 euro erogato dalla Regione Lombardia. Infatti le istanze scadono il prossimo 12 luglio. La misura è rilevante dal momento che si tratta di un bonus per i libri di testo di ben 2.000 euro. La misura si rivolge a famiglie che hanno un ISEE al di sotto dei 15.748,79 euro. E visti gli importi, il buono assegnato potrà essere speso anche per materiale scolastico diverso dai libri.

Un Bonus a 360 gradi

Il bonus libri di testo con ISEE fino a 15.748,78 euro è una misura introdotta dalla Regione Lombardia per le famiglie residenti o per quelle delle Regioni limitrofe che hanno figli pendolari che vanno a scuola in Lombardia e fanno i pendolari. Il vantaggio, però, anche se viene collegato ai libri di testo è più vasto. Infatti si possono ricevere fino a 2.000 euro di Bonus da utilizzare oltre che per i testi che i figli utilizzeranno a scuola, anche per materiale tecnologico. Naturalmente purché sia materiale che servirà agli stessi per le elezioni. Soldi che possono essere sfruttati anche per il materiale tecnologico come possono essere computer, tablet e accessori simili.

Il progetto avviato dalla regione Lombardia si chiama “dote scuola” ed è finanziato con ben 43 milioni di euro. Naturalmente non tutti saranno utilizzati per il Bonus libri di testo. Nel progetto infatti ci sono borse di studio sia per reddito che per merito. Ma un beneficio molto appetibile è questo relativo all’acquisto di libri e materiale didattico digitale.

Il bando prevede la scadenza il prossimo 12 luglio. Un bando che riguarda tutte le famiglie che hanno figli al di sotto dei 21 anni di età. Questi ragazzi devono essere iscritti alle scuole primarie e secondarie sia statali che paritarie. Le domande potranno essere presentate sul sito ufficiale dell’iniziativa della Regione Lombardia. Le modalità di presentazione della domanda sono sempre le stesse con accesso tramite identità digitale. Una volta accettata istanza, i beneficiari riceveranno il beneficio sotto forma di buono digitale da spendere entro i primi mesi del 2023.

