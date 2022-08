Se abbiamo poco tempo a disposizione ma tanta voglia di concludere il pasto con un dolce delicato che metta d’accordo tutta la famiglia, possiamo preparare un dessert alla frutta da gustare con il gelato o con la panna acida. È una preparazione velocissima e molto facile, ma dal gusto delicato. Un dessert raffinato che può concludere anche una cena con gli ospiti.

Un intenso aroma che ricorda quello del limone

Pistacchi e erbe aromatiche in questo delizioso dessert alla frutta, oltre a miele e gelato fiordilatte, per un risultato davvero raffinato e dal sapore molto particolare. Per la nostra preparazione abbiamo scelto le albicocche, ma si possono usare anche altri frutti stagionali, come le pesche. E per aromatizzare abbiamo scelto la verbena odorosa, chiamata anche erba limoncina.

Da non confondere con la verbena officinalis, l’odorosa, dalle foglie di dimensioni più grandi, ha un aroma molto intenso che ricorda quello del limone. Trova largo impiego in cucina nella preparazione dei liquori, nelle insalate e anche nei ripieni a base di carne. Interessante l’uso che se ne fa in pasticceria. Si combina molto bene con la frutta, le marmellate e con i dolci alla panna.

Noi la useremo per aromatizzare una preparazione semplicissima, insieme ai pistacchi, che aggiungono, oltre al sapore inconfondibile, un tocco di croccantezza. Ne verrà fuori un insieme dai sapori ben armonizzati e dal delicato profumo.

Ingredienti per 4 persone

450 g di albicocche;

150 g di gelato fiordilatte;

30 g di miele;

30 g di pistacchi sgusciati;

verbena o erba limoncina.

Pistacchi e erbe aromatiche in questo delizioso dessert alla frutta

Per preparare il nostro dessert, iniziamo con il lavare e tagliare a metà le albicocche. In un largo tegame versiamo il miele e lo facciamo sciogliere. Quindi vi trasferiamo le albicocche per farle caramellare rigirandole spesso. Nel frattempo tritiamo finemente i pistacchi e sminuzziamo la verbena. Quando le albicocche saranno caramellate le lasceremo raffreddare. Ora, in quattro coppe, assembliamo gli ingredienti. Poniamo sul fondo le albicocche e le ricopriamo di gelato fiordilatte, quindi spolverizziamo con i pistacchi e con la verbena.

In alternativa al gelato fiordilatte possiamo usare la panna acida o uno gelato allo yogurt. Se vogliamo dare alla preparazione un sapore ancora più deciso possiamo usare un miele aromatizzato.

In pochissimo tempo abbiamo preparato un dolce estivo, fresco e delicato, che soddisfa anche i palati più esigenti. E lo abbiamo fatto sporcando pochissimo in cucina, particolare che non ci dispiace affatto.

Lettura consigliata

Il dolce al cucchiaio più buono dell’estate si prepara in 15 minuti senza limone o cioccolato