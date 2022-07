Per concludere una cenetta tra amici non può mancare un dolce, meglio se freddo e al cucchiaio. Il caldo ci fa desiderare preparazioni poco elaborate e fresche, tenute in frigorifero fino al momento di servire. I dolci al cucchiaio possono sostituire il gelato ed essere altrettanto rinfrescanti. Morbidi e golosi, sono una vera delizia per il palato e possono soddisfare anche i più esigenti. La mousse che abbiamo scelto è una preparazione deliziosa e raffinata di cui i nostri ospiti chiederanno sicuramente il bis.

Ingredienti freschissimi e di qualità

Il dolce al cucchiaio più buono dell’estate si prepara velocemente e non richiede particolari abilità in cucina. È importante, però, che gli ingredienti usati siano freschissimi e di qualità per la buona riuscita della preparazione e per stupire i nostri amici. Uniremo una delicatissima crema di panna e mascarpone con del croccante alle mandorle. Un connubio azzeccatissimo e raffinato. La crema si scioglierà in bocca in un tripudio di sapori.

Ora mettiamoci all’opera per la realizzazione.

Ingredienti per 4 persone

150 g di mascarpone;

1,5 dl di panna liquida;

10 g di burro;

50 g di zucchero semolato;

50 g di zucchero a velo;

40 g di mandorle spellate;

10 g di mandorle tritate;

10 g di farina.

Cottura: 15 minuti

Il dolce al cucchiaio più buono dell’estate si prepara in 15 minuti senza limone o cioccolato

Per fare la nostra mousse iniziamo con l’unire le mandorle tritate, la farina e il burro precedentemente fuso. Aggiungiamo lo zucchero semolato e un cucchiaio d’acqua e amalgamiamo il tutto. Ora, formiamo dei mucchietti con mezzo cucchiaino di impasto e li adagiamo su una teglia foderata con carta da forno, distanziandoli tra loro. Trasferiamo in forno preriscaldato a 200 gradi per circa 5 minuti, fino a quando non diventano caramellati. Poi sforniamo e lasciamo raffreddare.

Nel frattempo, lavoriamo le mandorle spellate con un cucchiaino d’acqua e metà dello zucchero a velo. Versiamo poi il composto su una teglia foderata di carta forno e cuociamo per circa 10 minuti a 170 gradi, fino a quando le mandorle non saranno croccanti e caramellate. A parte, prepariamo la crema e montiamo la panna con il restante zucchero a velo e poi uniamo delicatamente il mascarpone. Prima di montare la panna è consigliabile tenerla in congelatore per circa 15 minuti.

Possiamo ora comporre il dessert in bicchiere o su un piatto. Poniamo sulla base una cucchiaiata di mousse al mascarpone e poi aggiungiamo il croccante proseguendo fino ad esaurimento degli ingredienti. Alla fine decoriamo con le mandorle caramellate e il nostro dolce al cucchiaio è fatto.

