L’isola paradisiaca a 1 ora dall’Italia, ricca di spiagge e montagne

A volte, la scelta della destinazione arriva dopo il desiderio di vacanza, solitamente soprattutto quando si ha bisogno di relax e riposo. Altre volte, invece, sono alcune particolari destinazioni che ci fanno venire voglia di partire. Ci attirano con la loro bellezza esotica, così diversa dal nostro contesto quotidiano.

Per questo, ultimamente, sempre più persone scelgono di fare le proprie vacanze a contatto con la natura, dal momento che la maggior parte di noi spende le giornate al chiuso.

Forse non c’è posto al Mondo in cui possiamo allontanarci tanto dalla quotidianità e avvicinarci alla natura come nell’arcipelago di Madeira.

L’isola paradisiaca ed economica a 1 ora dall’Italia ricca di spiagge e montagne

L’arcipelago di Madeira è un insieme di isole nell’oceano Atlantico che possiamo raggiungere in appena un’ora e mezza di aereo. Eppure, quando ci metteremo piede, ci sembrerà di essere atterrati su un altro pianeta.

Ci sono solo due isole abitate, una delle quali è proprio Madeira, l’isola paradisiaca a 1 ora dall’Italia. Possiamo visitarla tutto l’anno grazie al suo clima mite e spesso primaverile. In ogni caso, potrebbe essere una buona idea visitarla in autunno, dopo l’alta stagione estiva. In questo modo, i prezzi saranno più bassi e ci saranno meno turisti.

Una volta arrivati non ci mancheranno le attività da fare, grazie alla natura lussureggiante, alle spiagge, ai caratteristici borghi e alla buona cucina.

Perché visitare Madeira

Madeira è in grado di offrire la vacanza perfetta a ogni tipo di viaggiatore. Sia che cerchiamo il relax, che la cultura o l’avventura, quest’isola e l’arcipelago tutto sopranno emozionarci.

Gli amanti del trekking possono avventurarsi lungo un gran numero di sentieri, come quello di Pico de Ruivo, che percorre 25 fonti offrendo paesaggi meravigliosi su cascate e foreste.

C’è poi quello della costa di São Jorge di appena 3 km, ma affascinante per le rocce nere e il mare che ci accompagnano. C’è poi la possibilità di fare surf, soprattutto in inverno.

Per chi invece preferisce una vacanza lenta, possiamo andare alla scoperta dei paesini di pescatori come Santana e prendere il sole nelle spiagge nere di Praia da Lagoa o di Porto Santos.

Infine, concediamoci qualche piatto di pesce freschissimo, dell’ottimo vino e della frutta piuttosto insolita.

È quindi questa l’isola paradisiaca che si merita a pieno titolo di rientrare nella lista delle destinazioni per la nostra prossima vacanza. Stesso dicasi per il Portogallo, che potrebbe diventare una tappa perfetta del nostro viaggio, grazie alle spiagge, alle splendide città e buona cucina.

