Piccantissimo e sfizioso l’olio preparato a casa con i peperoncini freschi ma attenzione a 1 rischio

L’olio al peperoncino è un condimento piccante molto particolare. Molti di noi potrebbero amare prepararlo da soli, in quanto classico della cucina tipica del sud Italia. Preparare l’olio a casa potrebbe essere una tradizione familiare che si tramanda da generazioni. Unire dei peperoncini freschi a un olio sembrerebbe un’operazione semplice. In realtà, pochi conoscono un rischio che potrebbe derivare da una preparazione effettuata senza le dovute accortezze.

La tossina botulinica

Le preparazioni che prevedono l’immersione in olio o in acqua di verdure o frutti potrebbero sviluppare delle controindicazioni. Che potrebbero essere anche pericolose. Anche un olio al peperoncino fresco, infatti, se non realizzato attentamente potrebbe diventare un ambiente favorevole al botulino. Questa tossina potrebbe essere addirittura letale per chi la ingerisce, a causa della sua elevata tossicità.

Il batterio sarebbe raro ma si dovrebbe comunque adottare prudenza e agire in via precauzionale per evitare che si sviluppi. Per cui, se la nostra intenzione è creare un olio al peperoncino che ricordi la tradizione in cucina, dobbiamo provvedere a farlo senza rischi.

Piccantissimo e sfizioso l’olio preparato nel modo giusto

Se vogliamo preparare un olio piccante con i peperoncini freschi dobbiamo tenere conto della presenza di acqua nei vegetali. Questa è particolarmente consistente per cui, per evitare lo sviluppo di muffe o del botulino, dovremmo agire in un dato modo. Dovremmo mettere sotto sale i peperoncini per 24 ore, togliendo i piccioli e tagliandoli a metà. Dovremo adagiarli su uno strato di sale grosso, ricoprirli di un altro strato quindi mettervi un peso sopra.

Ciò favorirà l’estrazione dell’acqua. Dopo le 24 ore, dovremo lavare i vegetali, asciugarli, inserirli in una bottiglia di vetro precedentemente sterilizzata e riempirla di olio EVO. Infine, faremo riposare per un giorno al buio, in un locale asciutto e fresco. Sarà quindi piccantissimo e sfizioso l’olio preparato così e potrà essere consumato entro 2 settimane. Vediamo ora un altro metodo sicuro di preparare un olio al peperoncino.

Un altro metodo sicuro

Possiamo preparare l’olio piccante in sicurezza utilizzando peperoncini secchi al posto di quelli freschi. Questi, infatti, sono già assenti di acqua perché disidratati, per cui eluderebbero il rischio botulinico. Basta inserirli in una bottiglia di vetro sterilizzata e aggiungere l’olio EVO. Si dovrà poi lasciare a riposo l’olio piccante per un mese in un luogo asciutto e buio, mescolando una volta a settimana. L’olio così preparato potrà durare 6 mesi.

Come sterilizzare una bottiglia di vetro

Un contenitore sterilizzato per il nostro olio è importante e potrebbe essere una ulteriore garanzia a prova di contaminazioni. Ma come sterilizzare una bottiglia di vetro? Basta riempire di acqua una pentola, immergervi la bottiglia senza tappo o guarnizione di gomma, far bollire e lasciare in ammollo 20 minuti. Trascorso il tempo, scoleremo la bottiglia e la lasceremo raffreddare prima di usarla.