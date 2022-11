Aperitivo pronto in 5 minuti coi cannoli salati facili da fare col pancarrè, gamberetti e salumi

Gli amanti dell’aperitivo sanno bene cosa vuol dire avere davanti una bella tavola imbandita e piena di stuzzichini. Quando si ha fame, l’ideale sarebbe poter sgranocchiare qualche snack, ancora meglio se fatto in casa. Non c’è paragone, infatti, tra gli spuntini comprati al supermercato e quelli fatti direttamente con le proprie mani. Per questo motivo, oggi scopriremo come preparare dei velocissimi snack, in giusto 5 minuti d’orologio.

Basterà un po’ di pancarrè e gli ingredienti che consiglieremo di seguito, per preparare un aperitivo coi fiocchi. Potremo usare i nostri stuzzichini per imbandire la tavola per un compleanno, una cena in compagnia o un pranzo con i nostri cari. Saranno perfetti per spezzare la fame, senza appesantirci troppo, magari affiancati da pizzette e focaccine croccanti e digeribili. Vediamo, quindi, come preparare un ottimo antipasto per i nostri cari.

Aperitivo pronto in 5 minuti, sfizioso e veloce da preparare, senza pasta sfoglia ma con pancarrè morbido

Quando organizziamo un pranzo o una cena in compagnia, bisogna accontentare i gusti di diverse persone. Ci sarà chi non gradisce il pesce, chi ama le verdure e chi non mangia carne.

Per questo motivo, a breve scopriremo come preparare insieme 3 versioni molto diverse di questi strepitosi cannoli salati. Il primo è quello alle verdure, un vero e proprio classico sempreverde.

Cannoli salati con verdure

Per preparare i nostri cannoli, utilizzeremo una base di pancarrè, che stenderemo con un mattarello. Dovremo usare il pancarrè bianco, o quello normale che dovremo privare del bordo scuro. A questo punto, per i cannoli con verdure, dovremo stendere su ogni fetta di pancarrè uno strato di pesto. Sulla fascia centrale del pancarrè dovremo distribuire dei pomodorini, precedentemente tagliati a cubetti, e delle olive a pezzetti. Aggiungeremo un po’ d’origano per completare il tutto. Dopodiché dovremo semplicemente arrotolare la fetta di pane su sé stessa, fermandola con uno stuzzicadenti.

Antipasti buonissimi col pesce

Il secondo modo per preparare dei buonissimi cannoli salati è farli a base di pesce. In questo caso, dopo aver assottigliato il pancarrè con un mattarello, dovremo stendervi del paté d’olive. Il secondo passaggio, invece, sarà sistemare, nella parte centrale di ogni fetta, dei buonissimi gamberetti già cotti e dei ciuffetti di formaggio spalmabile.

Anche questa volta, per concludere, dovremo semplicemente arrotolare ogni fetta su sé stessa e poi fermare il tutto con uno stuzzicadenti.

Con i salumi non si sbaglia mai

Per preparare un aperitivo pronto in 5 minuti, potremo anche sfruttare dei buonissimi salumi. Fanno gola a tantissime persone e sono l’alimento perfetto per farcire degli spuntini davvero ottimi.

In questo caso, potremo preparare dei cannoli salati davvero perfetti con formaggio spalmabile, salame, porcini e rucola. Stavolta dovremo, prima di tutto, cuocere i porcini in padella, con un filo d’olio e uno spicchio d’aglio. Quando saranno pronti, potremo iniziare ad assottigliare il pancarrè con un mattarello.

Anche stavolta dovremo creare prima uno strato cremoso. Stenderemo, quindi, il formaggio spalmabile. Dopodiché sistemeremo una fetta di salame, alcune foglie di rucola e dei funghi porcini, sempre nella parte centrale del pane. Alla fine, arrotoleremo il pane, e lo fermeremo con un bastoncino. E, per completare il tutto, dopo aver assaggiato questi buonissimi antipasti, potremo gustare delle irresistibili lasagne ai funghi, una ricetta light davvero squisita.