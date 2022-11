Per scegliere il taglio della frangetta perfetto la forma del nostro viso è la chiave per scoprirlo

Inizia il periodo invernale e le feste in arrivo potrebbero essere un buon momento per fare un cambio di look. C’è sicuramente un tipo di taglio che hanno desiderato tutte le donne almeno una volta nella vita. Si tratta della frangetta. Questo taglio può essere sia elegante che casual e potrebbe davvero mettere in risalto i nostri lineamenti.

Potrebbe venirci il dubbio di non avere il viso adatto a tale taglio. In realtà esistono tantissimi tipi di frangia e, proprio per questo, chiunque può portarla. Bisogna, però, scegliere quella perfetta per il nostro viso. In questo modo valorizzeremo il nostro volto, ma potremo anche esprimere un po’ della nostra personalità.

Per scegliere il taglio della frangetta perfetto ecco i consigli

Anche se il modo migliore per capire quale frangia sia più adatta a noi è andare da una parrucchiera, possiamo, intanto, farci un’idea con qualche trucchetto. Infatti, in base alla forma del nostro viso, ci sono dei tagli che sicuramente faranno al caso nostro.

Se la nostra forma del viso è ovale, allora abbiamo già un vantaggio. Questa è, infatti, la forma che più si sposa con qualsiasi tipo di frangetta. Tra questi la prediletta è sicuramente quella con taglio lungo e sfilato, perfetta sia da portare dritta che di lato. Evitiamo, però, frange troppo voluminose. Questo perché tendono a nascondere i lineamenti delicati e regolari, rendendo il viso più tondo.

Riequilibriamo le proporzioni tramite la frangia

Per un viso squadrato, con lineamenti decisi, dobbiamo optare per dei tagli che addolciscano i nostri tratti. Tra questi possiamo trovare una frangetta lunga, ma con taglio scalato. Il taglio irregolare, infatti, riequilibra il viso grazie all’andamento morbido. Il volto sembrerà più femminile e armonioso, soprattutto se lasciamo dei ciuffi laterali. Non proviamo assolutamente le frangette molto piene e con taglio dritto, perché renderanno i nostri lineamenti più duri.

Chi ha un viso triangolare, quindi con una mandibola e mascella particolarmente evidenti, deve scegliere una frangetta più lunga e spettinata. Per scegliere il taglio della frangetta perfetto dobbiamo rendere più equilibrate le proporzioni tra la fronte e la parte inferiore del viso. Inoltre, i nostri lineamenti diventeranno più morbidi. Evitiamo frange molto corte e dritte, che creeranno un effetto ottico sfavorevole.

Frangette laterali per chi ha il viso a cuore o rotondo

Il viso a cuore è caratterizzato da una fronte piuttosto ampia e zigomi pronunciati. Per questa tipologia di viso è consigliata una frangetta laterale, sia piena che sfilata. Questo tipo di frangetta farà sì che la parte inferiore del volto sia più evidente, rendendo le proporzioni migliori. Si deve, però, evitare quella troppo corta.

Per chi ha un viso rotondo, ovvero uguale sia in lunghezza che larghezza, la frangia migliore è quella laterale, non troppo piena e con taglio scalato. Infatti, questo taglio renderà il nostro viso più allungato. Evitiamo la frangia lunga e pari, perché accorcerebbe il nostro viso. Questo lo farà sembrare più piccolo e tondo. In ogni caso, un buon taglio va sempre unito ad un trucco e ad un outfit adatti, per esaltarlo al meglio.