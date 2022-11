L’uso di una maschera di bellezza per il viso a base di maionese sarebbe da evitare accuratamente

La maionese è una salsa molto conosciuta in cucina, la cui attrattiva può anche essere irresistibile. È innegabile, infatti, la sua golosità, quando spalmata su piccoli antipasti o su cibi di tipo finger food, come gli hot dog. Certo, a tavola, e soprattutto se si fosse a dieta, bisognerebbe fare attenzione all’alimento, che sarebbe particolarmente calorico. E si dovrebbe prestare attenzione anche nel caso la maionese fosse propinata come rimedio naturale per la bellezza della pelle del viso. Perché potrebbe esserci un motivo che pochi conoscono. E che potrebbe produrre risultati ben diversi da quelli promessi.

All’uso di una maschera di bellezza con questo ingrediente dovremmo dire di no

Le maschere da realizzare con ingredienti naturali sarebbero molto gettonate. Questo per le proprietà che avrebbero alcuni elementi per la cute. Nel caso della maionese, la salsa verrebbe indicata come possibile rassodante della pelle, dalle capacità nutrienti e idratanti. In realtà, queste proprietà potrebbero essere più che altro riconducibili all’olio di oliva e all’uovo. Che sono gli ingredienti naturali principali con cui si prepara, in genere, la maionese. Questa composizione oleosa, però, potrebbe essere problematica per la pelle. Perché potrebbe provocare l’occlusione dei follicoli.

Ciò potrebbe condurre alla formazione di accumuli di sebo e alla conseguente nascita di comedoni. Il risultato sarebbe una possibile comparsa di acne sul viso. Ecco perché l’uso di una maschera di bellezza alla maionese sarebbe sconsigliabile. Ma questo vale per il viso. Perché è possibile sfruttare l’ingrediente naturale per la bellezza in altro modo.

Meglio per la cura dei capelli

Possiamo comunque sfruttare la maionese, e soprattutto i suoi grassi, almeno per i nostri capelli. Realizzando con essa un impacco idratante e utile per una chioma particolarmente secca, con capelli che tendono a spezzarsi. Le proprietà degli ingredienti oleosi, meglio se messi insieme nell’ambito di una preparazione naturale fatta in casa, potranno aiutare i nostri capelli. In particolare, ripristinando il loro equilibrio lipidico.

Per l’uso di una maschera di bellezza dovremo, quindi, preparare una maionese fai da te, emulsionando con un frullatore un uovo e un cucchiaio di aceto. Aggiungeremo quindi dell’olio di oliva a filo mescolando per ottenere una crema. La maionese andrà quindi applicata sui capelli umidi, lasciata in posa per mezz’ora e rimossa con acqua tiepida. L’applicazione si potrà ripetere una volta ogni 15 giorni.

Una maionese fai da te anche in cucina

A forza di parlare di maionese forse a qualcuno potrebbe essere venuta l’acquolina in bocca! Considerando l’utilizzo primario dell’alimento tra i fornelli, potremmo suggerire anche come prepararla in casa. E non per i capelli ma per l’appetito! Per preparare una maionese fatta in casa veloce, in neanche un minuto, possiamo usare:

1 uovo;

1 cucchiaio di succo di limone;

200 ml di olio di semi di girasole;

sale q.b.

Dobbiamo usare un frullatore a immersione e rompere l’uovo nel suo bicchiere quindi aggiungere l’olio e il succo di limone. Aggiungiamo un pizzico di sale e lavoriamo il tutto con il frullatore a immersione. Dopo un solo minuto avremo ottenuto una vellutata maionese fatta in casa in modo naturale. E potremo utilizzarla per dare più gusto a un panino al prosciutto o a una tartina. Sempre se non siamo a dieta!