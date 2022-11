Potremmo finalmente togliere la muffa dagli angoli dei muri sfruttando un efficace rimedio naturale

Con l’arrivo dell’autunno e l’abbassamento delle temperature, le nostre case diventano inevitabilmente più fredde. Il freddo permea dall’esterno verso i nostri interni dagli spifferi e dagli angoli della casa. Se dal basso è fastidioso, dall’alto umidità e freddo lasciano tracce ben visibili intaccando, in particolare, gli angoli dei muri. Che iniziano a macchiarsi di punti e tracce di colore nero, sgradito segnale della presenza della muffa.

Perché si forma la muffa

Perché la muffa si forma sui nostri muri e, in particolare, proprio accavallandosi agli angoli superiori, vicino al soffitto? Il motivo risiede nella differenza tra le fredde temperature climatiche esterne e la più mite interna degli ambienti domestici. Il divario favorisce la formazione di una condensa e la produzione di goccioline d’acqua che intaccano le pareti, insinuandosi al di sotto dell’intonaco.

Proprio le parti in alto dei muri, e soprattutto gli angoli, sono le più esposte a questo fenomeno. Perché qui sia l’aria calda che fredda possono ristagnare facilmente, dando vita a un habitat ideale per la muffa.

Si può provare a risolvere il problema in modi diversi, ad esempio ritinteggiando gli angoli delle pareti. Ma la muffa si ripresenterebbe. Si possono usare appositi prodotti dalla formulazione chimica. Ma questi potrebbero sviluppare, in alcuni casi, tossicità.

Forse il modo migliore di dire addio alla muffa potrebbe essere farlo in modo naturale. Sfruttando tre conosciuti ingredienti della dispensa in cucina.

Potremmo finalmente togliere la muffa dalle pareti con alcuni ingredienti naturali

Possiamo provare a scacciare le muffe che stazionano sugli angoli dei nostri muri in modo naturale. E possiamo farlo grazie a un preparato a base di acqua, sale e bicarbonato. Non è la prima volta che questi semplici ingredienti ci sono utili in casa. Il sale può, infatti, aiutarci a igienizzare i pavimenti. Mentre il bicarbonato pulisce i sanitari, disinfetta le verdure e aiuta le nostre torte a lievitare.

Ma come usarli contro la muffa? Possiamo preparare una ciotola di acqua tiepida in cui sciogliere 2 cucchiai di bicarbonato e altrettanti di sale fino. Dovremo mescolare e versare il composto in uno spruzzino, quindi agitare bene e spruzzare sugli angoli da trattare. Ovviamente, saliremo con la dovuta attenzione in cima a una scala, trattandosi del soffitto. Dovremo quindi strofinare bene le macchie con le setole di uno spazzolino da denti usato.

In questo modo, potremmo finalmente togliere la muffa dalle pareti e rimuovere la sua odiosa presenza. Questo perché il sale e il bicarbonato avrebbero entrambi la proprietà di assorbire l’umidità. Per cui la loro azione combinata potrebbe rivelarsi molto efficace per risolvere il problema della formazione di muffa. E non solo.

Sale e bicarbonato contro l’umidità

Possiamo usare sale e bicarbonato per assorbire l’umidità in una stanza realizzando un piccolo deumidificatore fai da te. Basta prendere un semplice recipiente, come un barattolo di vetro o una bottiglia di plastica vuota, riempirlo con 100 g di sale grosso e 4 cucchiai di bicarbonato. La bottiglia aperta, posizionata su un davanzale o su un tavolo, assorbirà pian piano l’umidità presente nell’aria, il cui grado si ridurrà, rendendo l’ambiente più secco. Questo semplice stratagemma potrebbe essere d’aiuto contro umido e muffa in casa.