Piatto unico veloce, leggero e sfizioso ideale per l’estate: ecco il piatto preferito da Gwyneth Paltrow

In estate è bene prediligere piatti leggeri. Per mantenersi in forma non è necessario patire la fame. Vediamo la ricetta di un piatto unico estivo ricco di gusto, suggerito da Gwyneth Paltrow, l’attrice che, da sempre, promuove uno stile di vita sano ed equilibrato.

L’estate è ormai cominciata e si cambiano abitudini anche a tavola. Si ha sempre più voglia di piatti freschi e leggeri. Bisogna fare attenzione, però. Perché ci sono molti falsi miti. Molte pietanze prettamente estive, infatti, sono bombe caloriche. Pensiamo ad esempio al vitello tonnato, farcito con una salsa a base di maionese. O alla classica insalata di riso, che molti arricchiscono con ingredienti ipercalorici e ricchi di grassi come i wurstel.

Per arrivare in forma alla prova costume, oltre ad allenarsi con sempre più impegno, occorre quindi fare attenzione anche a ciò che si porta a tavola. Col caldo, poi, non si ha neppure voglia di stare troppo tempo ai fornelli. In questo periodo, sono molto apprezzati i piatti unici. L’attrice premio Oscar Gwyneth Paltrow da sempre promuove uno stile di vita sano ed equilibrato. Durante un’intervista rilasciata alla rivista Vogue ha rivelato che, per pranzo, il suo piatto preferito è una ricca insalata con pollo grigliato. Perché allora non prendere esempio dalla bionda attrice?

Piatto unico veloce, leggero e sfizioso ideale per l’estate

Vediamo allora insieme come preparare una insalata con pollo alla piastra.

Ingredienti per 2 persone:

2 fette di petto di pollo ;

; 1 peperone piccolo giallo ;

; una zucchina piccola ;

; 1/2 melanzana ;

; insalata fresca del genere a piacere (lattuga, iceberg…) q.b.;

del genere a piacere (lattuga, iceberg…) q.b.; 40 g di pomodorini ;

; 20 g di mais.

Per condire

olio EVO q.b.;

q.b.; succo di limone q.b.;

q.b.; mix di semi e frutta secca tritata a piacere;

tritata a piacere; 1 pizzico di sale e di pepe.

Preparazione dell’insalata di pollo: ricetta fresca e leggera

Anzitutto, cominciare col pulire e mondare le verdure. Tagliare quindi zucchina, melanzana e peperone a fette sottili e grigliarli su una piastra ben calda. Quando pronti, metterle su un piatto a raffreddare. A questo punto, tagliare a listarelle il petto di pollo e grigliarlo. Riunire quindi in una ciotola bella capiente il pollo, le verdure grigliate ed anche l’insalata, il mais e i pomodorini. Mettere l’insalata in frigorifero e, al momento di servire, condirla con una vinaigrette preparata emulsionando olio e succo di limone. Infine, aggiustare di sale e pepe e guarnire con una spolverata di semi e frutta secca, ricchi di grassi buoni.

Quando si parla di insalate e insalatone, non ci sono regole ferree. Tuttavia, come promesso nel titolo, noi abbiamo voluto proporre un piatto unico veloce, leggero e sfizioso ideale per l’estate. I più golosi, che magari non hanno neppure problemi di linea, possono aggiungere altri ingredienti a piacere, come rondelle di wurstel o un condimento più goloso come un cucchiaio di maionese.