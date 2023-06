La città dove si vive meglio in Italia, con un clima eccezionale, in cui comprare casa a 49.000 euro

Qual è la città con il più alto indice di vivibilità climatica? Quella senza notti afose e ondate di calore? Ce lo rivela uno studio elaborato da iLMeteo.it in collaborazione con il Corriere della Sera. Dobbiamo andare in collina, nel centro d’Italia.

Secondo la classifica elaborata dal sito iLMeteo.it e dal noto quotidiano nazionale, analizzando dodici milioni di dati relativi al 2022 e in base a quattordici parametri, la città con il clima più piacevole è Macerata, nelle Marche. A vincere è la zona collinare che beneficia di brezze e temperature più miti.

La città dove si vive meglio per il clima

Se cerchi un posto in cui il clima sia piacevole, senza caldo eccessivo e notti afose, la città marchigiana è il luogo ideale. Lo studio che l’ha collocata al primo posto in classifica ha analizzato parametri come temperatura, umidità, vento e altri dati collaterali. Macerata spicca soprattutto per l’assenza di ondate di calore e per la presenza di una piacevole brezza che rende il caldo più sopportabile.

Ma Macerata non è solo questo. È una città di provincia a misura d’uomo, ricca di arte e di storia, con il centro storico che incanta i visitatori. La si può scoprire integralmente salendo i 216 scalini della Torre Civica da cui si gode un panorama mozzafiato. Da qui, a 62 metri di altezza, lo sguardo si spinge fino al Mare Adriatico, ai Monti Sibillini.

Lo Sferisterio

Pensi che Macerata sia una città noiosa? Non lo è affatto. La cittadina è sede universitaria e rimane vivace e stimolante anche in inverno, animata da sciami di studenti che si riversano nelle piazze e nei vicoli del centro storico. Ci sono numerosi locali che si animano di sera, ma anche quello splendido teatro che è lo Sferisterio, il simbolo della città.

Fu un giovane architetto a progettarlo, Ireneo Aleandri, come luogo di divertimento per la collettività destinato inizialmente al gioco del calcio. Oggi è uno dei templi della lirica più famosi in Europa. La città è un gioiello da scoprire tra chiese e palazzi nobiliari, scorci e angoli nascosti in un continuo salire e scendere lungo le larghe scalinate un tempo usate dai cavalli.

Comprare casa

Quanto costa una casa a Macerata, la città dove si vive meglio nel Bel Paese? Gli immobili più convenienti sono quelli del centro storico o delle zone periferiche. Gli appartamenti del centro storico sono case belle e spaziose ma spesso prive di ascensore. Facciamo qualche esempio. Con 49.000 euro si può acquistare un attico di 79 mq a due passi dal centro, luminosissimo, con vista panoramica sulla città. Il punto di forza della casa è la presenza di una bella terrazza con vista mozzafiato, ma la mancanza di ascensore la rende poco adatta a persone meno giovani e atletiche. L’immobile è in vendita su *Immobiliare.it.

Oppure ci si può spostare in periferia e acquistare a 59.000 euro un immobile spazioso di 130 mq. L’appartamento è in un piccolo condominio e dispone anche di un caminetto e di una soffitta. Lo troviamo in vendita su *Idealista.it.

(*n.r.d. Gli annunci sono ripresi dai siti immobiliari a pure titolo informativo. Per ogni specifica informazione si rimanda al sito originale e non ci si assume alcune responsabilità circa i contenuti in essi contenuti.)