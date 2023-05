Over 50 eleganti in spiaggia: i costumi interi e a due pezzi adatti per nascondere pancia e fianchi

Consigli di moda per scegliere il costume da bagno più adatto per le over 50. I modelli da preferire in base alle varie fisicità e tanti consigli su colori, accessori e fantasie. Corri a leggere per mostrarti al top in spiaggia!

Nonostante il clima pazzerello, con temperature sotto la media e piogge frequenti, il momento di indossare il costume è dietro l’angolo. Non manca neppure una settimana al mese di giugno. In questo periodo, a tutti viene l’ansia per la prova costume, specie se per tutto l’inverno si è saltata spesso la palestra… Il cruccio della pancia è assai comune, e diventa ancora più un problema per le donne che hanno superato il mezzo secolo di età. Con l’avanzare degli anni e la menopausa, infatti, quasi tutte tendono ad accumulare adipe proprio a livello del giro vita. Ma non c’è da preoccuparsi troppo. La moda viene sempre in nostro soccorso. Ci sono infatti capi che sfinano tantissimo la figura. Lo stesso accade anche per i costumi da bagno. Basta solo sapere quali scegliere.

Over 50 eleganti in spiaggia

In genere, le over 50 optano per il costume intero: sobrio, discreto ma indiscutibilmente raffinato. Ve ne sono di tanti modelli. Come sempre, il consiglio è quello di puntare sui modelli che mettono in risalto i propri punti di forza, minimizzando al tempo stesso eventuali difetti ed imperfezioni.

Per nascondere ad esempio una pancetta un po’ prominente, optare per i modelli con fascia sotto il seno. Questo modello, infatti, crea un sostegno al décolleté, valorizzandolo.

Chi ha una bella schiena muscolosa e scolpita può invece optare per i costumi interi con scollatura profonda, così come anche per i modelli incrociati che creano movimento allungando la silhouette.

Per molte, il problema è a livello del punto vita, caratterizzato da maniglie dell’amore un po’ pronunciate. In questo caso, scegliere dei costumi interi fascianti che esaltano il girovita. Bene anche i modelli con dei volant che generano movimento, valorizzando e nascondendo le forme in un sensuale gioco di “vedo e non vedo”.

I costumi interi con scollatura media sono indicati per chi ha qualche rotolino sulla schiena.

Particolari e molto chic sono infine i modelli mono-spalla, anche se creano un’abbronzatura non uniforme.

I bikini consigliati per le signore

Chi l’ha detto che dopo i 50 non ci possa più mettere in bikini? Se si ha ancora un bel fisico da sfoggiare e una pancia piatta, via libera al due pezzi. Per il pezzo sotto, meglio optare per una sobria culotte piuttosto che ad uno striminzito tanga.

Per le over 50 eleganti in spiaggia suggeriamo anche il “tankini”, una via di mezzo tra il bikini e il costume intero, che va a coprire un po’ la pancia, proprio il punto più critico per tutte.

Colori e accessori

Per quanto riguarda i colori del costume, non ci sono grandi regole. Se si ha un colore preferito, è buona cosa optare per un costume in quella tinta. In ogni caso, le varie sfumature di verde e di azzurro sono perfette perché molto estive e perché mettono in risalto l’abbronzatura. Bocciato invece il total black, un po’ troppo serioso. Concesso il nero solo se in una fantasia che prevede l’abbinata col bianco, più giovanile e luminoso. Per le fantasie, ok a fiorellini, micro pois e righe, purché rigorosamente verticali!

E per finire, per essere davvero al top, completare il look con un bel pareo in tinta col costume e un ampio cappello di paglia che regala subito una affascinante aria molto sofisticata.