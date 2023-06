Finalmente è arrivata per i messaggi di WhatsApp questa funzione che aspettavamo da tempo ma pochi l’hanno notata

L’app di messaggistica istantanea WhatsApp ormai fa parte della vita di tutti noi. È facile, comoda e intuitiva, inoltre sempre al passo coi tempi, rispondendo alle necessità degli utenti con tante nuove innovazioni. Proprio uno degli ultimi aggiornamenti ha finalmente introdotto una funzione che auspicavamo tutti perché porterà degli innegabili vantaggi quando inviamo i messaggi, ci eviterà incomprensioni e imbarazzi. Vediamo di cosa si tratta dato che in molti casi è passata inosservata e rimane inutilizzata, anche laddove ne necessiteremmo.

Probabilmente WhatsApp è l’app di messaggistica più utilizzata a livello mondiale, tanto è vero che ormai perfino le truffe vi viaggiano sopra. Avrebbe raggiunto circa 2 miliardi di utenti, solo in Italia la userebbero più di 30 milioni di persone. Inizialmente era a pagamento, precisamente si pagavano 0,89 € dopo il primo anno di utilizzo. Sembrano passati secoli da quei tempi, in realtà recenti, e durante i quali erano davvero in pochi a usufruirne. Infatti non tutti i vecchi telefoni, alcuni divenuti anche di valore oggi, la supportavano.

Oggi invece abbiamo tutti uno smartphone sul quale scaricarla e quindi, probabilmente, continuerà a conquistare utenti, d’altronde sta sempre al passo coi tempi apportando migliorie giorno dopo giorno. Basti pensare che tra le novità degli ultimi aggiornamenti finalmente è arrivata per i messaggi di WhatsApp questa funzione e ci faciliterà di gran lunga la vita.

Come fare aggiornamento su iPhone e Android

Per poter usare le nuove introduzioni fatte da WhatsApp, sarà necessario aggiornare l’app. Dunque diamo priorità a questo aggiornamento. Per controllare che sia disponibile, e farlo, dovremo aprire il Google Play Store, se abbiamo un telefono Android, o l’App Store, per iPhone. A questo punto sarà sufficiente aprire la sezione degli aggiornamenti disponibili e, qualora risultasse quello di WhatsApp, avviarlo. Oppure, possiamo farlo cercando semplicemente l’icona dell’app che ci segnalerà la possibilità di aggiornarla.

Per evitare di farlo manualmente possiamo adottare gli aggiornamenti automatici, validi ovviamente anche per le altre applicazioni. Su Android, all’interno del Play Store, dovremo cliccare sulle impostazioni dal nostro profilo. Da qui, su preferenze di rete abiliteremo l’aggiornamento automatico, scegliendo se utilizzare anche la connessione dati per farlo. Consideriamo però che rischieremmo di consumarne parecchi.

Su iPhone basta andare in impostazioni, poi su App Store e selezionare download automatici, anche qui potremo decidere se effettuarli esclusivamente col WI FI. Ricordiamoci che ogni aggiornamento richiede spazio. Dunque, svuotiamo la cache e cancelliamo file inutili per liberare spazio sulla memoria interna.

Finalmente è arrivata per i messaggi di WhatsApp questa funzione utilissima e facile da usare

Una volta fatto l’aggiornamento, avremo dunque la versione di WhatsApp più recente. Qualora non risultasse da fare, significherà che probabilmente l’app è già aggiornata e al momento non ve ne sono di nuovi. Potremmo dunque disporre di una delle ultime interessanti novità di WhatsApp, che sarà una vera svolta. Tante volte capita di scrivere un messaggio d’istinto e inviarlo, salvo pentirsene un minuto dopo. Magari si tratta di un testo offensivo che potrebbe creare accese discussioni oppure metterci in imbarazzo perché abbiamo detto qualche di parola di troppo. Non meno capita di inviare importanti messaggi, magari di lavoro, e commettere qualche errore grammaticale. Fino a qualche tempo fa potevamo semplicemente eliminare il messaggio, il che è comunque visualizzabile dal destinatario e accende i suoi interrogativi.

Ora invece finalmente possiamo modificare ciò che abbiamo scritto ed è facilissimo. Basterà cliccare sul messaggio e ci uscirà un menù tra le cui opzioni vi è Modifica. Clicchiamo e riscriviamo il testo. In alcuni cellulari Android sarà necessario, dopo aver selezionato il messaggio, cliccare in alto a destra sui pallini per aprire il menù. Riscriveremo dunque il messaggio e lo reinvieremo. Possiamo farlo però solo entro 15 minuti dal primo invio. Il destinatario, qualora non l’abbia visualizzato rapidamente, non scoprirà mai il messaggio originale. Vedrà solo la piccola dicitura “modificato” sotto al testo, ma darà meno nell’occhio rispetto all’avviso del messaggio eliminato. Inoltre, non potrà vedere in alcun modo le modifiche fatte.