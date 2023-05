Perdi peso e tonificati in vista della prova costume coi 5 esercizi consigliati dalla personal trainer Gabriella Vico

L’estate è dietro angolo… Se per tutto l’inverno hai poltrito e ora vuoi correre ai ripari nel minor tempo possibile, ecco quali sono gli esercizi più completi che puoi fare in palestra.

Per stare bene e mantenersi in forma , si dovrebbe fare attività fisica regolarmente tutto l’anno. Molti, però, tutto l’anno si lasciano prendere dalla pigrizia. E poi, in piena primavera, si rendono conto che la prova costume è dietro l’angolo e vogliono rimettersi in forma in tempi rapidissimi. I miracoli di certo nessuno li sa fare. Tuttavia, ci sono esercizi che, più di altri, possono risultare efficaci. Ci sono infatti esercizi che permettono al tempo stesso di bruciare calorie e tonificare i muscoli. Si tratta di quegli esercizi che uniscono lavoro cardio a lavoro di forza e resistenza.

Perdi peso e tonificati in vista della prova costume: ecco i consigli di Gabriella Vico

Per ottenere risultati soddisfacenti, ci avvaliamo dei consigli di Gabriella Vico, giocatrice di massima serie di volley, divenuta personal trainer e atleta fitness. Titolare del sito vicodellaforma.com, aiuta migliaia di donne a rimettersi in forma condividendo sul suo sito e nei canali social consigli e suggerimenti in ambito fitness, salute e alimentazione. Il primo esercizio che Gabriella Vico suggerisce è lo squat . Un esercizio che rafforza la parte inferiore del corpo e che, durante l’esecuzione, va anche a sollecitare la zona del core che va mantenuta ben contratta.

Altro esercizio è lo stacco da terra (o deadlift), da eseguire con manubri o bilanciere. Si tratta di un esercizio completo che va a coinvolgere tutto il corpo. In pratica, consiste in un piegamento sulle gambe per andare ad afferrare un bilanciere o due manubri a terra e sollevarli fino a tornare in posizione eretta. Durante l’esecuzione bisogna mantenere ben contratte le gambe, la fascia addominale e anche la schiena. Ecco perché si tratta di un esercizio davvero completo!

Proseguiamo il nostro workout con lo swing. Con le gambe divaricate alla stessa larghezza delle spalle e i piedi leggermente ruotati verso l’esterno, afferra con entrambe le mani una kettlebell e abbassati spingendo il bacino all’indietro, tenendo la schiena dritta. Tira la kettlebell indietro, in mezzo alle gambe e poi spingila in avanti con un movimento deciso dell’anca che ti porterà a raddrizzare le gambe e a portare il peso all’altezza delle spalle.

Dopodiché, la kettlebell scenderà nuovamente indietro, mentre tu fletterai le gambe.

Ultimi 2 esercizi suggeriti dall’esperta Gabriella Vico

Dopo aver visto 3 esercizi di forza, puoi concludere il tuo allenamento con un po’ di cardio. Al posto della solita camminata/corsa o cyclette, la personal trainer suggerisce 2 esercizi che, oltre ad aiutarti a “fare fiato”, ti aiutano anche a tonificare i muscoli. I movimenti che andrai a fare, infatti, coinvolgeranno gran parte dei gruppi muscolari del tuo corpo. Si tratta rispettivamente dello stepper e poi del vogatore.

Perdi peso e tonificati in vista della prova costume. Quando vai in palestra, prova a dare la priorità a questi esercizi suggeriti da una grande esperta e vedrai i risultati in tempo per l’estate!