Agosto è il mese delle vacanze per eccellenza. In questi giorni moltissimi italiani sono in vacanza sulle nostre meravigliose spiagge o sono in viaggio all’estero. Quello a cui pochi pensano, però, è che è un mese decisivo anche per chi ha un orto o un giardino. È proprio in questo periodo che dobbiamo allestire e pulire l’angolo verde in previsione dell’autunno. E oggi scopriremo proprio le piante da potare ad agosto per assicurarsi fioriture prolungate e allungare la vita alle coltivazioni. In più capiremo anche quali sono le specie da non toccare assolutamente per non rovinarle per sempre.

Cosa potare nell’orto in questi giorni

Iniziamo a capire come ripulire e risanare l’orto in vista del mese di settembre. Agosto è il mese delle grandi pulizie per quanto riguarda gli alberi e le piante da frutto. Soprattutto se ci hanno già regalato i loro migliori frutti. Togliamo i rami che hanno fruttificato, sfoltiamo le piante e procediamo applicando i prodotti naturali per proteggerle dall’attacco dei parassiti.

Le piante che di norma danno frutti in inverno come kiwi e pere vanno semplicemente sfoltite per assicurare la migliore esposizione ai raggi solari.

Agosto è il mese ideale per potare rose, fiori e siepi

Passiamo al giardino dove dovremo lavorare su rose, fiori estivi e siepi. Le rose andranno cimate e ripulite per favorire le fioriture successive. Discorso molto simile per le piante che danno fioriture prolungate. In questo caso dovremmo togliere i fiori morti o appassiti perché potrebbero bloccare la crescita di quelli nuovi.

Questi giorni sono i migliori dell’anno per potare le siepi in vista dei mesi freddi. Quindi regoliamone le dimensioni e armiamoci di cesoie per rimuovere le parti rovinate o bruciate dal sole.

Piante da potare ad agosto e quelle da non potare assolutamente

Abbiamo visto che questo periodo dell’anno è ottimo per potare alcune piante, fiori e alberi da frutto tipici dell’estate. Allo stesso tempo dovremmo evitare di toccare le specie che fioriranno o produrranno il proprio polline in inverno. Tra queste rientrano alberi come il cipresso e l’abete. Oppure specie sempreverdi come l’immancabile alloro e l’agrifoglio. Potarle ora significherebbe privarle della protezione e dei nutrienti necessari ad affrontare i mesi più freddi.

Attenzione anche a spezie ed erbe aromatiche. Questo è il periodo della massima fioritura e produzione di foglie. Se le potiamo adesso potremmo compromettere irrimediabilmente la loro crescita. Armiamoci quindi di pazienza e prepariamoci a potarle dalla fine di settembre in poi.

