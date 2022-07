In estate il giardino è una delle zone della casa che frequentiamo di più. Molti di noi scelgono il proprio angolo verde per il pranzo, per la cena o semplicemente per godersi il fresco dei tramonti estivi. Purtroppo, però, il giardino è anche il terreno di caccia preferito di moltissimi insetti e piccoli animaletti. Insetti e animaletti che sono spesso ghiotti delle piante che abbiamo faticosamente imparato a coltivare. Per nostra fortuna la soluzione al problema potrebbe arrivare dalla stessa natura. Perché scacciare mosche, zanzare e formiche potrebbe diventare un gioco da ragazzi se ritagliamo uno spazio per questa pianta. È il momento di scoprire qual è, le sue caratteristiche e come coltivarla.

La menta poleggio è il più grande nemico degli insetti

Riempire il giardino di erbe aromatiche è quasi sempre un buon affare. Ad esempio ne esistono alcune varietà spesso sottovalutate che potrebbero dare una grossa mano a depurare l’organismo e a proteggere il cuore.

La menta poleggio, o menta romana, è invece perfetta se abbiamo il giardino invaso dagli insetti. Il motivo è che il forte odore di questa specie tiene a debita distanza mosche, zanzare, formiche e addirittura pulci e piccoli roditori.

E ci sono anche altre due ragioni per lasciare uno spazio in giardino alla menta poleggio. La prima è che le api la amano alla follia. Un bel modo per attirare questi animali fondamentali per i nostri ecosistemi. Il secondo è che è anche bellissima da vedere con le sue fioriture rosso-violacee che durano da maggio a settembre.

Scacciare mosche, zanzare e formiche è semplicissimo con questa pianta

Prima di scoprire come coltivare la menta poleggio è fondamentale una premessa. Questa pianta è altamente tossica in caso di ingestione. Sia per noi che per i nostri amici animali. Evitiamo quindi di cucinarla o usarla al posto di altre erbe aromatiche e sfruttiamone soltanto le sue proprietà anti-insetti.

Le modalità di coltivazione della menta romana sono simili a quelle delle altre varietà di menta. Possiamo coltivarla sia in terra che in vaso. L’importante è piazzarla in un luogo del giardino ampiamente soleggiato.

Il terreno in cui la pianteremo dovrà avere un pH più neutro possibile. O al più con un basso livello di acidità. Per quanto riguarda la concimazione i prodotti migliori sono quelli ricchi di sostanze organiche.

Se, infine, vogliamo una menta poleggio sana e robusta e fioriture prolungate dovremo fare particolare attenzione all’annaffiatura. L’apporto di acqua dovrà essere costante e abbondante. Il tutto evitando sempre di far formare ristagni d’acqua alle radici che potrebbero uccidere la pianta.

