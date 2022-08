Per condire la pasta abbiamo una vasta scelta di sughi, ma un posto di rilievo lo meritano i vari pesti. Una salsa la cui caratteristica è la sua derivazione da ingredienti pestati insieme.

Il più classico ovviamente rimane il pesto alla genovese, ma accanto allo stesso ne esistono altri che, partendo dallo stesso principio, utilizzano diversi ingredienti. Come ad esempio il pesto di zucchine o di rucola. Grande successo poi riscuote quelli ai pistacchi, che sono sempre particolarmente amati. Di questo condimento ne esistono diverse versioni e soprattutto si può utilizzare in vari modi.

Ingredienti

Nel preparare il pesto al pistacchio si tende spesso a ispirarsi a quello alla genovese e di conseguenza a usarne gli stessi ingredienti. Dunque compariranno nella lista dei prodotti da usare oltre ai pistacchi anche aglio, formaggio e basilico.

In realtà però possiamo anche non utilizzarli e dunque differenziare maggiormente il nostro pesto. Una scelta che consente di esaltare maggiormente il gusto deciso dei pistacchi e renderli pienamente protagonisti. Infatti, possiamo fare in modo semplice un pesto di pistacchi da sfruttare per la pasta con o senza ulteriori aggiunte. In ambedue i casi si presterà bene anche in versione fredda, un’ottima e ulteriore alternativa alla classica insalata di pasta con tonno e pomodorini.

Ci serviranno:

200 g di pistacchi non salati;

olio extravergine di oliva;

una carota;

metà cipolla;

mezza costa di sedano.

Pesto di pistacchi per la pasta da fare in casa senza basilico e formaggio

Come prima cosa, sgusciamo i pistacchi. Dopo di che, mettiamo a bollire una pentola d’acqua. Raggiunta l’ebollizione, caliamovi i pistacchi per un paio di minuti e scoliamoli. In questo modo riusciremo a spellarli senza fatica.

Tritiamo intanto cipolla, sedano e carota. Prendiamo una padella e mettiamovi un filo d’olio. Facciamo soffriggere il nostro trito e saltiamovi velocemente i pistacchi.

Raffreddatisi, inseriamo pistacchi e trito in un mixer, aggiungiamo altro olio e un pizzico di sale, frulliamo. Per quanto concerne le quantità di olio, regoliamoci visivamente. Il pesto dovrà essere cremoso ma non troppo denso, quando si presenterà cosi il sarà pronto.

Come utilizzare e allungare il pesto di pistacchi

A questo punto potremmo utilizzare il nostro pesto così com’è, o allungandolo. Vi si potrà infatti aggiungere del latte o della panna per renderlo più cremoso. O, ancora, si potrà preparare un sugo coi pomodorini freschi e unirvelo. Nel caso non si volesse modificare, ma si cercasse comunque di renderlo ancor più cremoso, vi si potrà unire un po’ d’acqua di cottura.

Qualunque sia l’opzione per la quale propenderemo, sarà possibile compiervi un ulteriore passo e ottenere una pasta davvero squisita. Potremmo infatti preparare dell’olio di gamberi friggendo le teste degli stessi. Dopo di che saltare nel medesimo olio i gamberi. Uniremo poi olio e gamberi al pesto, aggiungeremo magari uno degli ingredienti precedentemente esposti, e vi condiremo la pasta.

La guarniremo poi con qualche pistacchio tagliuzzato. A questo punto potremo decidere di mangiare la pasta o inserirla in frigorifero a raffreddare. Sarà super golosa. Questo pesto di pistacchi da fare in casa è semplice, versatile e garanzia di successo.

Lettura consigliata

Da mettere nell’insalata di riso al posto della maionese questo ingrediente cremoso e come raffreddarla velocemente