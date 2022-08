La ruota della fortuna gira nel cielo zodiacale e anche in modo imprevedibile. Non per niente si chiama fortuna, che non segue nessuna legge in particolare. Come è noto proprio coloro che cercano denaro non lo trovano. Questa è proprio la legge della liberale dea bendata.

Ma fortuna non si tratta solo di denaro, ma anche di amore e lavoro. Tutti quegli ambiti che in qualche modo possono migliorare e rendere felice la nostra vita. Così il 6 e 7 agosto sarà un fine settimana da brivido.

Dipende anche dai vari segni zodiacali, poiché ognuno è tagliato in modo diverso. Ha un suo carattere di base e alcuni punti forti, come al contrario delle debolezze. Bisogna colmare i vuoti e valorizzare i punti di forza, perché la dea bendata possa anche tener conto dell’impegno personale.

È vero che a volte il cielo astrale si dispone in modo poco propizio per alcuni segni. Sono i momenti in cui bisogna tirar fuori tutta la propria resilienza. Resistere e trarre beneficio anche dai momenti più ostici della vita.

C’è chi resta imperturbabile

Tra i segni più resilienti abbiamo lo Scorpione. Abbinato al mese di novembre, il mese dei morti, è anche il tempo in cui la natura comincia il cambiamento verso l’inverno. Questo aspetto della morte presente nel segno, si rivela come legato alla natura misteriosa dello Scorpione. Mistero spesso si coniuga con fascino e magnetismo. Non a caso è il segno che più degli altri ispira le fantasie erotiche. Senza sapere che ci troviamo invece di fronte ad uno dei segni più fedeli dello zodiaco.

Lo Scorpione sa resistere bene ai momenti di difficoltà, perché ben ancorato alle realtà profonde della vita. In genere le perturbazioni effimere e passeggere della vita non lo confondono più di tanto. Ciò non significa però che non ne sia attirato.

Il 6 e 7 agosto sarà un fine settimana da brivido per questi segni zodiacali

Intanto il 6 e 7 agosto presentano un cielo interessante per gli appassionati di astrologia. Si tratta di un week end, che si potrà sfruttare bene se si è incetta di fortuna.

Il giorno 5 vedremo Mercurio entrare nella costellazione della Vergine. Cosa che potenzierà le facoltà di questo segno intellettuale, donando anche nuove idee per progetti sul lavoro.

Il 6 avremo una Luna crescente in Scorpione. Un tuffo maggiore nelle acque profonde dell’inconscio, per guadagnare una vittoria sulle debolezze del segno.

Il 7 agosto avremo la Vergine in Cancro in trigono con Nettuno in Pesci. Inoltre anche Marte che entra in Toro in quadratura con Saturno in Acquario. Il risultato di questi incontri saranno i sentimenti sottoposti ad un forte istinto nelle emozioni. Si creeranno le condizioni per un week end estremamente romantico, con la voglia di una grande trasgressività. Chi giocherà con queste energie frizzanti saranno il Toro, il Cancro, la Vergine, lo Scorpione e i Pesci.

