Mancano pochissimi giorni all’inizio di febbraio e molti si stanno chiedendo cosa ci riserverà il secondo mese dell’anno. C’è chi è destinato ad andare incontro a un momento decisamente positivo. Altri, invece, faticheranno tantissimo nei prossimi giorni. Ci sono infatti pessime notizie per questi 3 segni zodiacali perché secondo le stelle patiranno le pene dell’inferno a febbraio. Ci saranno problemi nelle relazioni di coppia, sul lavoro e in campo economico. È il momento di prendere le giuste contromisure e prepararsi ad affrontare la tempesta.

Sarà un febbraio decisamente povero di soddisfazioni per i nati sotto il segno della Bilancia. E le grane inizieranno fin dai primi giorni con rapporti tesi sul posto di lavoro. Serviranno enormi dosi di pazienza per sopportare tutto e anche per affrontare le questioni sentimentali. Se infatti la vita di coppia proseguirà sui binari della tranquillità, i single dovranno tenersi ben al riparo dalle storie impossibili. In più l’allineamento dei pianeti e la quadratura di Marte faranno sentire i Bilancia a corto di energie. Meglio evitare gli stravizi fisici e sperare che arrivi in fretta marzo.

La prima metà del mese metterà a dura prova anche i Gemelli. I Gemelli sono tra i segni più incostanti e imprevedibili dello zodiaco, ma il caos di febbraio potrebbe essere troppo anche per loro. La confusione la farà da padrone sia in ambito lavorativo che burocratico. Le stelle metteranno i bastoni tra le ruote anche alle coppie, in special modo a quelle meno consolidate o nate da poco. A completare la frittata ci sarà Marte in Capricorno che toglierà energie e voglia di fare.

Il febbraio orribile del Cancro

Nervosismo, fatiche improvvise e stanchezza saranno i 3 ingredienti principali di febbraio per il Cancro. I problemi maggiori potrebbero arrivare sul lavoro. Mancheranno limpidezza e serenità con i colleghi e i Cancro dovranno guardarsi le spalle da eventuali colpi bassi. In campo sentimentale sarà invece il momento di analizzare bene l’andamento delle relazioni. Anche le coppie consolidate sono a forte rischio. Non andranno meglio le cose dal punto di vista fisico con la fatica che si presenterà a intervalli di tempo regolari.

Unica consolazione l’arrivo di Giove nel segno dei Pesci che potrebbe favorire la fortuna. I soldi e le vincite economiche potrebbero essere l’unica nota lieta di questo mese.

