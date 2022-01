L’Italia è senza ombra di dubbio la patria mondiale della pasta. Trofie al pesto, spaghetti al pomodoro, pasta e fagioli, linguine allo scoglio. Possiamo tranquillamente affermare che i primi piatti della nostra tradizione sono dei veri e propri capolavori. Capolavori che, però, possono essere resi ancora più gustosi se impariamo qualche trucchetto o se aggiungiamo qualche ingrediente. Ad esempio gli spaghetti alla puttanesca saranno tutta un’altra storia se aggiungiamo questo ingrediente segreto alla ricetta tradizionale. Vediamo di cosa si tratta e prepariamoci a restare di stucco. In appena un’ora riusciremo a preparare una puttanesca che farà impazzire tutti.

La ricetta classica degli spaghetti alla puttanesca non può prescindere da alcuni ingredienti. Ovvero capperi, acciughe, olive nere di Gaeta e pomodoro. Ma ne esiste una versione, se possibile, ancora più ricca e gustosa. Quella che vede le acciughe e i capperi sostituiti con il polpo. Sì, abbiamo letto bene. Proprio con il nostro amatissimo polpo.

Per preparare 4 porzioni di spaghetti alla puttanesca con polpo avremo bisogno di:

350 grammi di spaghetti;

8 etti di polpo;

1 etto di olive nere di Gaeta;

concentrato di pomodoro;

2 etti di pomodori ciliegino;

1 spicchio d’aglio;

150 grammi di vino bianco;

1 peperoncino;

olio e sale per condire;

prezzemolo tritato (facoltativo).

Come preparare gli spaghetti alla putannesca con polpo

Iniziamo proprio dal polpo, l’ingrediente che richiede le attenzioni maggiori. Evisceriamo il polpo e laviamolo bene sotto l’acqua corrente. Completata l’operazione, mettiamolo a bollire per circa mezz’ora in acqua.

Quando è pronto tagliamolo a pezzetti. Laviamo anche i pomodori e facciamoli a cubetti. Per velocizzare i tempi, a questo punto possiamo anche mettere sul fuoco l’acqua per cuocere gli spaghetti.

Prendiamo una padella e versiamo dentro un cucchiaio di olio d’oliva, lo spicchio d’aglio e i pomodori. Facciamo soffriggere il tutto e poi aggiungiamo i pezzi di polpo. 5 minuti a fuoco basso e poi possiamo sostituire lo spicchio d’aglio con il vino. Facciamolo evaporare e poi inseriamo il concentrato di pomodoro e il peperoncino grattugiato nel sugo. Manteniamo la fiamma moderata e lasciamo in cottura per un quarto d’ora girando di tanto in tanto.

È il momento di buttare gli spaghetti. Se abbiamo calcolato bene i tempi, la pasta e il sugo dovrebbero essere pronti nello stesso momento. Restano le olive. Aggiungiamole al sugo 3 minuti prima di fine cottura e mescoliamo di nuovo.

Non ci resta che scolare gli spaghetti e saltarli per qualche minuto direttamente nella padella con il sugo. Se ne apprezziamo il sapore, possiamo aggiungere anche del prezzemolo tritato prima di andare in tavola.

