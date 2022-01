Il fenomeno letterario del passato ventennio è indiscutibilmente il capolavoro firmato da J. K. Rowling. La saga di Harry Potter ha lasciato un segno indelebile nell’editoria per bambini ma non solo. L’apprendista mago di Hogwarts conta milioni di appassionati in tutto il Mondo grandi e piccini. Con l’uscita del settimo capitolo “I doni della morte” si è conclusa la saga ed ora innumerevoli fan del maghetto, sono alla ricerca di edizioni rare. La pubblicazione italiana è ad opera della Salani Editore. La prima stampa del 1998 può valere davvero molto come già spiegato dalla redazione di ProiezionidiBorsa. Ci sono però altri volumi che varrebbero una fortuna trattandosi di edizioni limitate oppure con copertine errate o con font diversi rispetto alle più successive pubblicazioni.

Vediamole nel dettaglio.

Se siamo appassionati della saga di Harry Potter, corriamo a vedere se possediamo questa edizione perché varrebbe oro

Partendo dalle edizioni più recenti, la prima edizione illustrata da MinaLima può valere alcune centinaia di euro. Soprattutto il capitolo intitolato La pietra filosofale data l’irreperibilità della prima uscita con le illustrazioni di MinaLima può superare i 250 euro.

L’edizione con il castello

Nel 2013 esce il cofanetto con il dorso della copertina illustrato con il castello della scuola dei maghetti più celebri al Mondo. Questo cofanetto supera le 250 euro su un noto sito di vendite online. Anche se la reperibilità è abbastanza buona, le quotazioni sono già abbastanza alte.

Il calice di Fuoco del 2001

Il calice di fuoco, il quarto capitolo della saga, esce nel 2000 e nell’edizione di Salani troviamo il titolo con il consueto font a saetta. Essendo una prima edizione, questo volume de Il calice di Fuoco si potrebbe vendere a 150 euro.

La prima edizione de La Pietra Filosofale

La prima edizione italiana de La Pietra Filosofale, edita da Salani, può superare, invece, una quotazione di 2.000 euro. È pressoché introvabile e in copertina presenta 3 particolarità. Harry Potter è raffigurato senza occhiali e il titolo è scritto con un font grassetto diverso da quello consueto con la saetta. Infine il nome della Rowling viene scritto per errore per esteso ovvero Joanne K. Rowling invece di J.K.Rowling.

Le più rare

In occasione del proprio anniversario nel 2002, Salani, la casa editrice di origine toscana ha pubblicato un’edizione speciale de La Pietra Filosofale. Si tratta di 1.500 copie numerate (300 con numeri romani e 1.200 con numeri arabi) in un cofanetto con inserti dorati. Nel 2020 la copia n 16 è stata battuta all’asta per oltre 1.700 euro.

Se siamo appassionati della saga di Harry Potter, corriamo a vedere se possediamo questa edizione perché varrebbe oro e potremmo farci un bel gruzzoletto.