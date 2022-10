Pesce spada al forno con pomodorini e capperi cotto al forno in 15 minuti

Non è sempre semplice riuscire a coniugare i tempi stretti a causa dei tanti impegni e la buona cucina. Spesso, infatti, si ripiega su pasti veloci e preconfezionati per mancanza effettiva di tempo.

In questo modo, si finisce per consumare cibi non proprio salutari per il nostro organismo.

Il segreto per riuscire a mangiare bene senza impegnarsi troppo esiste, ed è a portata di tutti. Basta, infatti, farsi furbi preparando secondo semplici, genuini e salutari, e il gioco è fatto.

Tra gli esempi più pertinenti ci sono i secondi, di pesce e di carne. Per ultimare un pranzo di questo tipo, infatti, sarà sufficiente cuocere la carne o il pesce, e abbinare a questo un buon contorno.

Nella ricetta di oggi capiremo meglio cosa significa ottenere un piatto da favola in pochissimi minuti.

L’ingrediente principale della nostra ricetta sarà il pesce spada, un vero concentrato di vitamine e minerali. Spesso le persone lo cucinano troppo, rendendolo asciutto e poco piacevole al palato.

Con la ricetta che vedremo a breve, il pesce rimarrà morbido e saporito, e convincerà anche i più diffidenti.

Pesce spada al forno con pomodorini e capperi più un ingrediente segreto

Come abbiamo già detto, i secondi sono i piatti più veloci per eccellenza. Gli amanti della carne potranno rifarsi gli occhi con qualche buona idea per cucinare la salsiccia in modo leggero e sfizioso.

Per chi preferisce il pesce, invece, oggi prepareremo un piatto spettacolare.

Gli ingredienti che ci serviranno per un pasto per 2 persone sono:

2 fette di pesce spada;

2 cucchiai di olio EVO;

1 pizzico di zucchero;

prezzemolo;

salsa di soia q.b.

Per il contorno:

una decina di pomodorini;

1 cucchiaio di capperi;

olio EVO q.b.

Una ricetta facile e veloce

Prendiamo una teglia e rivestiamola con un foglio di carta forno. Sporchiamo quest’ultima con un po’ d’olio, e poi passiamo alla preparazione del pesce spada.

Posizioniamo le fettine crude di pesce su un piatto, e intanto prepariamo una sorta di salamoia con 4 o 5 cucchiai di salsa di soia, mezzo cucchiaino di zucchero e prezzemolo. Mischiamo e versiamo il sughetto sulle fettine, girandole anche dall’altro lato.

Dopodiché metteremo finalmente le fette nella teglia da forno.

Intanto taglieremo a cubetti i pomodorini, sciacqueremo sotto l’acqua corrente i capperi e poi verseremo entrambi sulle fettine di spada. Condiremo con un filo d’olio e finalmente potremo inserire il tutto in forno a 180 °C per 15 minuti. Il nostro pesce spada al forno con pomodorini e capperi formerà una sorta di crosticina dorata e un sughetto incredibilmente buono.

