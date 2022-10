Come fare una candela profumata in casa con cera di soia o senza per rilassarci

La vita di tutti i giorni ci porta spesso ad essere stressati. Ci sono molti metodi per calmare l’ansia di tutti i giorni. Possiamo praticare attività che ci aiutano a tranquillizzarci, oppure possiamo fare sport. Un ottimo metodo per rilassarsi è anche quello di accendere una candela e meditare.

Le candele che troviamo nei negozi e nei supermercati, però, hanno spesso diversi componenti chimici. Per avere delle candele completamente naturali, ci sono due modi. Il primo è quello di andare in un negozio specializzato, ma il costo del prodotto potrebbe essere molto altro. Il secondo metodo è quello di creare le nostre candele in casa. Ci sono diverse tecniche per creare le nostre candele, sia con la cera che senza.

Perché fare le candele in casa

Creare le candele in casa ci aiuta a proteggerci dalle sostanze nocive, ma anche a limitare l’inquinamento. L’ingrediente base di questi prodotti, infatti, è la paraffina, che deriva dal petrolio. Quando impareremo come fare una candela profumata in casa, non potremmo più smettere. Non solo potremmo utilizzare noi stessi il frutto del nostro lavoro, ma anche regalarlo durante le feste.

La prima ricetta per realizzare le candele vede come base la cera di soia. Questo ingrediente è facilmente reperibile in negozi di prodotti naturali o online. Ci serviranno:

400 g di cera di soia in scaglie;

un barattolo di vetro oppure una vecchia tazza da tè;

uno stoppino;

5 gocce di olio essenziale;

un bicchiere di vetro;

un termometro per candele;

una molletta;

un paio di forbici;

un mestolo di legno.

Come fare una candela profumata in casa utilizzando la cera di soia

Per prima cosa, versiamo la nostra cera di soia all’interno di una tazza o bicchiere e sciogliamola. Possiamo farlo mettendola all’interno del microonde oppure a bagnomaria. Una volta che la cera si è sciolta, misuriamo la temperatura che dovrà aver raggiunto i 50 gradi. Quando avrà raggiunto una consistenza liscia, aggiungiamo 5 o 10 gocce di olio essenziale. Possiamo scegliere quello che più preferiamo.

Posizioniamo quindi lo stoppino all’interno del barattolo o tazza, poi versiamo due cucchiai di cera. Aspettiamo che questa si solidifichi e fissiamo con una molletta l’estremità esterna dello stoppino al contenitore. Versiamo lentamente in resto della cera e lasciamo riposare tutta la notte. Infine, tagliamo lo stoppino in modo che raggiunga la lunghezza desiderata. La nostra candela è pronta.

Se non abbiamo la cera ci bastano delle arance

Per creare delle candele fai da te senza cera, invece, possiamo utilizzare delle arance. Raccogliamo tutti quello che ci serve:

1 arancia;

olio per lampade oppure vegetale;

1 coltello;

1 cucchiaio;

olio essenziale a piacimento.

Tagliamo l’arancia a metà e passiamo il bordo con un cucchiaio. In questo modo elimineremo tutta la polpa. Lasciamo il filamento centrale attaccato alla buccia, poiché fungerà da stoppino. Versiamo l’olio scelto nell’arancia svuotata, lasciando un po’ di filamento fuoriuscire dall’olio. Versiamo qualche goccia di olio essenziale e bruciamo il filamento. Ecco pronta la nostra candela completamente naturale.

