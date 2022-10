All’attivo ci sono diversi concorsi pubblici che potremmo considerare se siamo in cerca di un nuovo lavoro. Infatti, i bandi ufficiali ora disponibili sono piuttosto interessanti. E, soprattutto, ci permettono di valutare diverse posizioni lavorative. In questo modo, infatti, possiamo capire quale ruolo sia il più adeguato alla nostra esperienza. E, in particolar modo, possiamo vedere da subito se abbiamo o meno i requisiti per partecipare, senza perdere tempo.

Prove all’attivo e bandi ufficiali, ecco alcuni ruoli che potrebbero essere adatti a noi

Dunque, come abbiamo appena sottolineato, i concorsi pubblici ancora aperti sono diversi. E dovremmo sfruttare il tempo che ci resta a disposizione per candidarci. Soprattutto se crediamo che possano offrirci un lavoro idoneo e soddisfacente per noi. Per esempio, se siamo di Milano e volessimo ricoprire il ruolo di vigile, dovremmo seguire gli step che verranno indicati dal bando ufficiale. Rimanendo nella stessa zona del Paese, potremmo interessarci anche a un altro concorso.

Concorso APAM S.P.A. a Mantova, ecco i posti disponibili e i requisiti per poter partecipare al concorso

Altro bando interessante in Lombardia è quello proposto dall’APAM di Mantova. Infatti, l’ente è alla ricerca di nuovi profili che ricopriranno il ruolo di autista. Il contratto offerto dal gruppo è indeterminato, successivo a un periodo di prova per valutare le capacità della persona scelta. Il periodo, in questo caso, durerà 6 mesi. La persona dovrà assistere i passeggeri, guidare l’autobus e rifornirlo e controllare che chi sale sul mezzo abbia un titolo di viaggio valido.

Contratti a tempo indeterminato solo con licenza media in una bellissima città

Per partecipare, dovremo presentare la licenzia media, una certificazione per il trasporto di persone che sia valida e una patente di guida D. L’assunzione avverrà secondo specifiche prove e valutazioni. Intanto, verrà revisionato il curriculum del candidato. Successivamente, ci sarà una prova di guida e anche un colloquio orale. Per inviare la candidatura, bisognerà seguire un iter ben preciso. Si potrà inviare la domanda attraverso la PEC, una raccomandata o a mano, con gli allegati che vengono indicati nel bando ufficiale. Quest’ultimo è nella sezione apposita sul sito ufficiale di APAM. L’aspetto fondamentale è ricordarsi che la scadenza fissata per l’invio delle candidature è alle 10 del mattino del 19 ottobre dell’anno corrente. Dunque, ora sappiamo che ci sono contratti a tempo indeterminato solo con licenza media nella meravigliosa Mantova. Se ci sentiamo adatti e abbiamo i requisiti richiesti, potremmo provare a essere selezionati come autisti.

