Quando pensiamo ad un alimento leggero e ipocalorico, sicuramente non ci viene in mente la salsiccia. La sua bontà e il sughetto che crea durante la cottura, però, sono senza dubbio qualcosa di eccezionale. Ne basta qualche pezzo per insaporire piatti di pasta, lasagne o per creare secondi piatti gustosi e prelibati. Un esempio perfetto è la lasagna con zucca, salsiccia e scamorza, un piatto davvero perfetto per questa stagione.

Oggi la renderemo decisamente più leggera imparando a cucinare la salsiccia in modo light. Non la riempiremo di olio o altri condimenti grassi, ma la cuoceremo sfruttando solamente i suoi stessi liquidi. La nostra strategia ci permetterà, infatti, di ottenere un piatto comunque buonissimo, ma con meno calorie e decisamente più facile da digerire.

La ricetta buonissima per cucinare la salsiccia in modo leggero e sfizioso

Una delle modalità di cottura meno caloriche che esistano è quella in umido. Questa, insieme alla cottura alla griglia, sarebbe una delle varianti più salutari per cuocere gli alimenti, perché non necessita di troppi condimenti. Per questo motivo, cuoceremo la salsiccia proprio in umido. A questa, poi, aggiungeremo un contorno molto amato, ovvero quello di cime di rapa e patate. Per la preparazione avremo bisogno dei seguenti ingredienti:

5 salsicce, preferibilmente di pollo o tacchino;

1 kg di cime di rapa;

500 g di patate;

olio e sale q.b.

Come preparare le cime di rapa

Prendiamo le cime di rapa e iniziamo a privarle delle loro parti più dure, aiutandoci con un coltello. Alla fine, terremo solo le foglie più morbide e dal colore più vivace. A questo punto, sposteremo le cime pulite in uno scolapasta e, sotto l’acqua corrente, le sciacqueremo bene. Quando saremo sicuri di averle pulite adeguatamente, le asciugheremo con un canovaccio pulito e asciutto, quindi potremo passare alla loro cottura.

Le metteremo in un cestello di alluminio posizionato sopra ad una pentola contenente acqua che bolle. Lasceremo il tutto in questo modo per almeno 15 minuti.

Ecco in che modo cuocere la salsiccia

Nel frattempo, metteremo le salsicce in una padella, con mezzo bicchiere d’acqua. Faremo cuocere a coperchio chiuso per almeno 10 minuti, fin quando l’acqua non sarà evaporata. A questo punto, potremo aggiungere in padella anche le cime di rapa, che saranno ormai ben cotte. Nel frattempo, sbucceremo le patate, le taglieremo a cubetti e le verseremo in acqua bollente. Quando saranno morbide, le scoleremo e le trasferiremo in una padella, per farle saltare per qualche minuto con dell’olio.

Con la ricetta buonissima per cucinare la salsiccia capiremo che non servono troppi condimenti per preparare un piatto davvero gustosissimo. Non ci resterà che condire il tutto con un filo d’olio e un po’ di peperoncino e il pranzo sarà pronto.

