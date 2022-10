Quando fuori inizia a fare freddo, un buon piatto di lasagne fumanti è proprio ciò che ci vuole per scaldare la giornata.

Le lasagne che prepareremo oggi, in particolare, sono un tipico piatto autunnale, con ingredienti di stagione. Useremo la zucca Delica, un ortaggio morbido e gustoso, perfetto da preparare in padella o anche al forno.

Insaporiremo il tutto con dei buonissimi funghi porcini, squisiti e amati da tantissime persone. E renderemo il piatto incredibilmente cremoso, poiché aggiungeremo alcuni formaggi saporiti e invitanti.

La ricetta, infine, avrà anche una nota speziata, grazie ad un ingrediente a sorpresa che aggiungeremo solo a fine preparazione. Alla fine, otterremo un piatto buono appena pronto, ma ancora più gustoso se riscaldato in forno o in microonde il giorno dopo.

Tutti i nostri invitati saranno davvero entusiasti delle nostre lasagne e vorranno subito saperne la ricetta.

La ricetta delle lasagne vegetariane con zucca, porcini e scamorza affumicata

Vediamo quali ingredienti ci serviranno per questo primo piatto:

200 g di lasagne;

450 g di zucca;

100 g di funghi porcini congelati;

200 g di scamorza affumicata;

250 g di besciamella.

Per preparare la besciamella, invece, useremo:

250 ml di latte;

30 g di burro;

30 g di farina;

noce moscata, sale e pepe q.b.

Prepariamo gli ingredienti

Versiamo in padella i funghi porcini e aggiungiamo qualche spicchio di aglio, del prezzemolo tritato e un filo d’olio EVO. Facciamo cuocere a fuoco alto finché i funghi non saranno morbidi, poi aggiungiamo in padella anche la zucca a dadini. Lasciamo cuocere il tutto a coperchio chiuso, fino a quando anche la zucca sarà pronta.

Poi ci dedicheremo alla preparazione della besciamella. In un pentolino facciamo sciogliere il burro, uniamo anche la farina e mescoliamo il tutto con una frusta manuale, per non creare grumi. A questo punto inizieremo ad aggiungere il latte, poco per volta, continuando a mescolare.

Insaporiamo con un pizzico di sale, un po’ di pepe e poca noce moscata. Ora mettiamo sul fuoco e continuiamo a mescolare, per circa 4 minuti, finché il composto non avrà acquisito la consistenza desiderata.

Componiamo la nostra lasagna

Ora dovremo semplicemente comporre la lasagna, ordinando i vari strati. Prenderemo, quindi, una teglia, e la sporcheremo con qualche cucchiaio di besciamella sul fondo. Poi aggiungeremo 2 o 3 fette di lasagna, in base alla grandezza della nostra teglia.

Verseremo sulla lasagna un po’ di zucca e funghi, e sistemeremo il tutto per creare un altro strato. Poi posizioneremo alcuni pezzi di scamorza.

Ora creeremo altri piani della lasagna, finché non avremo terminato gli ingredienti. Alla fine, aggiungeremo sull’ultimo strato della besciamella, dei pezzetti di scamorza e un pizzico di noce moscata.

La ricetta delle lasagne vegetariane con zucca, porcini e scamorza è perfetta per la domenica e ci conquisterà sin dal primo boccone.

