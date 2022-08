Prendersi cura del proprio corpo aiuta ad aumentare l’autostima e a stare meglio. Infatti, se abbiamo qualche chiletto di troppo ci iscriviamo in palestra o ci alleniamo in casa. Se le gambe presentano quella fastidiosa e antiestetica buccia d’arancia, compriamo una crema anticellulite.

Ma ancora, se sul nostro viso compaiono i segni dell’età, allora cercheremo il trattamento estetico migliore per ridurre il problema. Insomma, si è continuamente alla ricerca della soluzione migliore per apparire più belle. Naturalmente non c’è bisogno di essere ossessionati dalla perfezione, ma è importante anche saper accettare i propri difetti.

Curare mani e unghie

Le mani sono una parte molto importante del nostro corpo che dovrebbe essere sempre valorizzata. Sono una sorta di bigliettino da visita che attira e cattura l’attenzione. Ecco perché è importante curarle al meglio.

Naturalmente non si avranno mai delle mani al top, se le unghie non sono sane e belle. Lo smalto ci aiuta a renderle più forti, resistenti, ma anche glamour e chic. Molte donne lo scelgono di un colore accesso e appariscente, altre invece amano la sobrietà e le tinte pastello.

Perfetta per unghie corte e lunghe la manicure chic per mani sottili

I colori protagonisti dell’estate 2022 sono molto raffinati, soft e delicati. Una manicure elegante, all’insegna del bon ton. Un trend molto in voga e che ritorna protagonista ogni anno è il baby boomer. Adatto ad ogni età e perfetto sia per le ragazze, che per le donne più mature. Possiamo utilizzarlo anche per un look da sposa.

I colori usati sono molto chiari. Parliamo del bianco, del nude, del rosa, ecc. Le unghie presentano questo effetto leggermente sfumato e degradè. Per renderle scintillanti e piene di luce, possiamo anche aggiungere dei brillantini o dei glitter.

La milky nails, è un’altra tendenza molto di moda e che sta spopolando sui social. È perfetta per unghie corte e lunghe questa manicure, da abbinare perfettamente a degli outfit eleganti, ma anche a quelli decisamente più casual.

Proprio come il baby boomer, anche in questo caso si utilizzano dei colori molto chiari e lattiginosi. Lo smalto si stende uniformemente su tutta l’unghia, lasciando intravedere il suo colore naturale. Questo tipo di manicure rende le mani molto affusolate ed eleganti.

Ma per dare un tocco glamour, possiamo anche applicare dei glitter color argento. Otterremo un effetto luminoso ma sempre elegante. La milky nails manicure è perfetta per le donne di tutte le età.

Lettura consigliata

