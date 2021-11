L’invecchiamento della pelle è una condizione fisiologica, naturale e graduale, che riguarda tutti gli individui. Un processo che dipende dal passare degli anni, ma anche da fattori genetici, dalla cura e dallo stile di vita. Infatti stress, ansie e cattive abitudini possono compromettere la bellezza della pelle.

Non dimentichiamo il ruolo fondamentale dell’alimentazione. Una dieta sana ed equilibrata, ricca di frutta, verdura e acqua, potrebbe aiutare a prevenire e rallentare l’invecchiamento cutaneo.

L’importanza dei prodotti naturali

Il viso, in particolare, è un vero e proprio biglietto da visita e andrebbe sempre tutelato. È fondamentale quindi capire il proprio di tipo di pelle e prendersene cura con prodotti e trattamenti mirati e specifici.

Ad esempio, possiamo utilizzare dei prodotti naturali che, grazie alla loro composizione, potrebbero aiutare a rallentare il processo di invecchiamento.

Una pianta in particolare ci viene in aiuto. Parliamo della calendula, un piccolo arbusto formato da fiori simili alle margherite, di colore giallo e arancione. Una pianta rustica, tipica del bacino del Mediterraneo, che si adatta a qualsiasi tipo di situazione e che ama molto il sole. Predilige i terreni sciolti, profondi e ben drenati, per evitare problemi alle lunghe radici.

La calendula può essere coltivata sia in vaso che in piena terra in giardino e svolge un ruolo molto importante, perché attira gli insetti impollinatori.

Per una pelle tonica e compatta anche dopo gli anta potremmo utilizzare questo olio economico e naturale

Proprio dalla macerazione dei fiori della calendula si ottiene un olio molto utilizzato in ambito cosmetico. Grazie alle sue proprietà benefiche è un vero e proprio toccasana per la cute.

Infatti, per una pelle tonica e compatta anche dopo gli anta potremmo utilizzare questo olio economico e naturale. Un prodotto che avrebbe delle proprietà antibatteriche, idratanti e curative.

L’olio di calendula, sarebbe un rimedio naturale contro la formazione delle rughe e per contrastare i segni del tempo. Aumenterebbe l’elasticità e la tonicità della pelle. Inoltre, attiverebbe la sintesi del collagene per nutrire le cellule.

È considerato un vero e proprio elisir di bellezza. Non solo aiuterebbe a contrastare i segni del tempo, ma servirebbe anche per idratare la pelle secca e screpolata, soprattutto durante i periodi invernali. Molto utile per lenire gli arrossamenti causati dalle scottature solari o dalle depilazioni e rasature. Insomma un prodotto molto utile da avere sempre in casa.

Naturalmente l’olio di calendula è un rimedio naturale, prima di utilizzarlo sarebbe opportuno e molto consigliato chiedere ulteriori chiarimenti al medico di competenza o all’erborista.

