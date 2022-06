Le mani sono una delle prime parti del corpo che attira l’attenzione, sia in un uomo che in una donna. Una sorta di bigliettino da visita fondamentale nei rapporti sociali e nelle attività giornaliere. Ecco perché avere delle mani ben curate è molto importante. Esistono in commercio varie creme che le rendono morbide e vellutate. Ma non sottovalutiamo anche parecchi rimedi naturali che, a costo zero, potrebbero fornire lo stesso risultato. Naturalmente non si possono avere delle mani curate, senza unghie sane e belle.

I classici intramontabili

Molte donne utilizzano lo smalto per rendere le unghie originali e più belle. Ma anche per proteggerle, rafforzarle e, in alcuni casi, smettere di mangiarle. C’è chi preferisce dei colori neutri e chi invece ama le unghie molto appariscenti. Il rosso è un colore che non passa mai di moda ed è utilizzato in ogni occasione. Come la manicure french, cioè quella tecnica che consiste nell’applicazione di uno smalto bianco sulla parte finale dell’unghia. Negli ultimi anni la nail art è diventata una vera e propria arte. Non si applica sono lo smalto, ma si decorano le unghie con tecniche molto particolari.

Unghie super glamour con queste nuove tendenze per l’estate che rendono le mani più belle e sono perfette ad ogni età

Pensiamo all’estate 2022. Sarà protagonista una manicure fantasiosa, all’insegna del colore e allegra. La swirl nail sta già spopolando. Elegante, raffinata e adatta a tutte le età. Letteralmente vuol dire decorare le unghie con delle curve colorate. Possiamo sbizzarrirci con la fantasia. Utilizziamo il bianco per far risaltare l’abbronzatura oppure i glitter per una serata importante. Ma possiamo anche osare con il colore e realizzare delle curve fluo.

Anche per l’estate 2022 si riconfermano come veri protagonisti i riflessi olografici, che creano degli effetti cangianti se vengono illuminati da una luce diretta. Questa tendenza si adatta ad ogni tipo di lunghezza e forma dell’unghia. Riesce ad esaltare anche quelle più corte. L’effetto olografico è perfetto per una cena elegante, ma anche per un’occasione più leggera. Se amiamo il metallizzato, non possiamo lasciarci scappare questa nuova tendenza. L’effetto metal è molto particolare e di certo non passerà inosservato. Questo nuovo trend risalta ogni forma ed è adatto ad ogni tipo di lunghezza. Quindi, unghie super glamour con queste nuove tendenze che spopoleranno in estate.

