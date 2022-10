Perfetta per una gita fuori porta autunnale, ecco cosa fare a Sestri Levante

La voglia di viaggiare e visitare posti nuovi non va mai in vacanza, neanche nelle stagioni più fredde. Grazie anche alle temperature più miti di questo ottobre, sono tante le persone che partono per il weekend. Senza allontanarsi troppo da casa e senza spendere troppo si possono organizzare viaggi indimenticabili.

L’Italia è un Paese ricco di meraviglie uniche, storiche, culturali e paesaggistiche da far invidia al resto del Mondo. Non è un caso che sia il Paese con più siti Patrimonio dell’UNESCO di tutto il Pianeta. I piccoli borghi medievali, le città ricche di arte, le vette e i parchi più belli di tutti. Oggi andremo alla scoperta di un Comune vicino Genova che ha tanto da offrire oltre alle spiagge: Sestri Levante.

La bellezza del mare d’inverno con aperitivo vista mare

Ci troviamo nella città metropolitana di Genova, in una rinomata località balneare della Riviera Ligure. Grazie alla sua posizione strategica affacciata su due mari, questa città ha rapito il cuore di tanti artisti. Bellissima la Baia del Silenzio, una baia che viene presidiata ogni giorno per preservarne l’integrità. Ma quando la stagione calda è finita, c’è molto altro da vedere oltre alle sue spiagge. Stupendo il centro storico, dove si diramano tante viuzze che portano ad edifici storici di incredibile bellezza.

La Basilica di Santa Maria di Nazareth è una delle attrazioni che vanno assolutamente visitate. Dalla facciata neoclassica, rimangono del nucleo originale del XVII secolo i due campanili. Anche la Chiesa di San Nicolò dell’Isola è una piccola gemma da ammirare per la sua bellezza suggestiva.

Perfetta per una gita fuori porta autunnale tra le antiche botteghe

Passeggiando per le vie del centro si trovano tante trattorie tipiche dove assaggiare i prodotti del luogo. Le piccole botteghe riservano tante sorprese per i turisti che amano immergersi nella storia locale. Alcune di quelle più antiche sono ancora perfettamente preservate e hanno una storia incredibile da raccontare. Continuando per il tour del centro troviamo palazzi e altre chiese, testimonianza della ricca storia di Sestri Levante. Bellissimo il museo della Galleria Rizzi, dove ammirare diverse opere come la Crocifissione di Domenico Parodi.

Questo Comune della città metropolitana di Genova è la meta perfetta per una gita fuori porta autunnale. Perché no, se prenotiamo già da ora possiamo visitarla anche per il lungo ponte dei Morti di quest’anno. In più, se abbiamo la macchina, possiamo utilizzarla come punto base per visitare i dintorni. In poco più di 2 ore di viaggio si possono raggiungere Ventimiglia e il confine con la Francia.

