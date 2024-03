3 frasi che ogni investitore dovrebbe conoscere per guadagnare più soldi - Foto da pexels.com

Molti credono che investire in Borsa equivalga ad affidarsi al caso. Niente di più sbagliato! In realtà, è molto importante avere un piano operativo e anche acquisire una mentalità corretta. In merito a ciò, vediamo alcune frasi che potrebbero essere utili a chiunque abbia intenzione di investire il proprio capitale e farlo crescere sempre di più.

Il mondo della finanza è pieno di personalità che sono riuscite ad acquisire notorietà non solo grazie agli investimenti vincenti ma anche alla loro capacità di formare nuovi investitori e fornirgli una mentalità che gli permetta di affrontare le difficoltà e guadagnare sempre più denaro.

Tra queste ci sono famosissimi guru come Warren Buffett, che ha acquisito un enorme stato di celebrità grazie ai suoi investimenti di grandissimo successo, ma anche alle opere in cui esplica la mentalità che gli ha permesso di raggiungere importantissimi traguardi.

Probabilmente è uno dei più famosi, se non il più famoso, ma non è l’unico da cui si può imparare molto. Scopriamo adesso 5 frasi che ogni investitore degno di tale nome dovrebbe conoscere e far proprie.

“Il più grande rischio di tutti è non prenderne uno”

Questa è una citazione di Mellody Hobson, co-CEO di Ariel Investments.

In molti potrebbero storcere il naso davanti a questa frase. Infatti, tutti siamo abituati all’idea di volerci prendere meno rischi possibili, se non nessuno. Tuttavia, la verità è che se si vuole ottenere grandi guadagni è assolutamente necessario prendersi dei rischi, anche piccoli. L’importante è farlo consapevolmente, senza, per l’appunto, affidarsi al caso.

3 frasi che ogni investitore dovrebbe conoscere: “Il tempo nel mercato batte il timing del mercato”

Questa è una citazione dell’investitore e analista Ken Fisher, a sua volta molto noto al grande pubblico.

Che cosa significa? Semplice: è un invito a mantenere le proprie posizioni sui mercati nel lungo periodo. Persino per decenni, in alcuni casi. Infatti, questo approccio, secondo Fisher, potrebbe portare rendimenti di gran lunga superiori rispetto al fare tante piccole e rapide operazioni.

Si tratta di un approccio condiviso anche da Warren Buffett che, come è noto, investe ormai da anni su alcuni titoli a cui è molto fedele. Si pensi, ad esempio, ad Apple o a Coca-Cola Company, presenti ormai da molto tempo nel portafoglio di Berkshire Hathaway, colossale azienda di cui Buffett è CEO.

“Vendere i titoli quando si è guadagnato abbastanza è come tagliare i fiori e innaffiare le erbacce”

Concludiamo proprio con una frase di Buffett, che è per l’appunto un invito a mantenere sul lungo periodo le proprie posizioni sul mercato.

Un approccio che, secondo diversi analisti e investitori, potrebbe dunque rivelarsi vincente.

Lettura consigliata

3 temi chiave per i trader nel 2024 e come investire secondo Goldman Sachs