Finalmente ci siamo quasi e le ferie sono dietro l’angolo. Dopo un lungo anno al lavoro ci meritiamo un po’ di relax e il tanto agognato riposo. Il fatto è che è stato un anno difficile per tante persone e non tutti possono permettersi una vacanza. Di certo non le mete lontane ed esotiche che vorremmo visitare, ma che sono troppo costose per le nostre tasche. Quindi, quest’anno l’idea è rimanere in Italia e partire alla scoperta del nostro Bel Paese.

In realtà, non è che ci stiamo proprio accontentando, anzi. L’Italia è uno dei Paesi più belli del Mondo e c’è tantissimo da vedere. In ogni regione d’Italia possiamo trovare una meta lontana dalla folla che ci saprà sorprendere. Un esempio è la Lombardia che nasconde delle piccole gemme che nessuno si aspetta. Luoghi come Abbadia Lariana e la stupenda Cascata del Cenghen, ideale per rinfrescarsi con queste temperature.

Si trova nelle Marche questo splendido borgo dal panorama mozzafiato in cui passare una giornata estiva

Oggi parleremo di un posto davvero stupendo in provincia di Ascoli Piceno, Ripatransone. Questo comune di poco più di 4.000 abitanti è una piccola chicca che vale la pena visitare. Ci troviamo in collina e il suo centro storico di origini medievali è tra i più belli della zona. È così ben preservato che ci sembrerà di percorrere le strade catapultati in un’altra epoca. Bellissimo Corso Vittorio Emanuele che mescola lo stile medievale con degli stupendi palazzi nobiliari. Percorrendo le viuzze e i vicoli si può arrivare a quello che viene definito il Vicolo Più Stretto d’Italia. Con soli 43 cm di larghezza, è molto suggestivo attraversarlo o fare una foto ricordo. L’Ufficio Turistico di Ripatransone può anche rilasciare un attestato per avere superato l’impresa di attraversarlo. Da non perdere la romantica scalinata di Via Margherita che in estate diventa sfondo di concerti di musica jazz.

Non solo cultura e paesaggi, anche buon cibo

Impossibile rimanere delusi dalla varietà culinaria di questo incredibile borgo. Ovviamente non può mancare la degustazione di un ottimo Vino Santo, un passito. Accompagnato ovviamente a qualche pasticcino è un’esperienza mistica. Ma bisogna assaggiare anche uno dei piatti tipici del posto, il ciavarro, una zuppa molto ricca. Tra cereali e legumi, sarebbero addirittura 12 gli ingredienti di questa buonissima zuppa che si può degustare nei ristoranti tipici. Per digerire possiamo fare una passeggiata intorno al paese e ammirare lo splendido panorama.

Quindi, si trova nelle Marche questo splendido borgo dal panorama mozzafiato che ci conquisterà. La nuova tendenza di preferire i luoghi meno turistici ormai ha preso piede da qualche tempo. Se vogliamo andare alla scoperta di posti fantastici lontani dalla calca abbiamo solo l’imbarazzo della scelta.

Approfondimento

Questo borgo nel cuore del Cilento è la meta giusta per una vacanza economica e indimenticabile