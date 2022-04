Siamo alla ricerca di nuove mete per le nostre piccole gite primaverili. Non abbiamo il tempo di partire e viaggiare per intere settimane, quindi la formula weekend è la più adatta. Prendendo un aereo è possibile recarsi in tante parti d’Europa in pochissimo tempo. Ma non sempre questi viaggi brevi si possono considerare economici, soprattutto in alta stagione. Per questo la soluzione migliore per viaggiare ed esplorare luoghi nuovi potrebbe essere spostarsi di poco. Anche la stessa Italia è ricca di posti magici e particolari meno turistici che in pochi conoscono.

Abbiamo già parlato, ad esempio, dell’Orrido di Nesso, un luogo davvero incredibile che lascia senza fiato. Ma, come abbiamo detto, non serve andare dall’altro capo del Mondo per scoprire nuove città e posti davvero meravigliosi. L’Europa stessa racchiude delle Nazioni con un patrimonio storico e culturale davvero straordinario. Un’idea per un weekend fuori porta economico potrebbe essere ad esempio la città di Faro. Molto pittoresca e bellissima da visitare in ogni periodo dell’anno.

A circa 40 minuti dall’Italia c’è questa meravigliosa città ricca di bellezza da visitare non solo per le sue spiagge

Oggi invece ci sposteremo leggermente oltre il confine italiano, a due passi da Ventimiglia. La città che proponiamo in realtà è molto rinomata, ma non tutti ne conoscono le bellezze nascoste. Stiamo parlando di Nizza, perla della costa Sud della Francia, poco distante dall’Italia. Il centro storico è davvero incredibile, non può mancare un salto nella Piazza Rossetti. Qui possiamo ammirare la splendida Cattedrale di Santa Reparata. O la piccola Piazza di Saint Francis, con il suo pittoresco mercato del pesce.

Non solo la famosa Promenade des Anglais

È probabilmente il luogo più rinomato e conosciuto di questa splendida città. La splendida passeggiata che costeggia il lungomare ci offre uno spettacolo incredibile lungo la Costa Azzurra. Ma questa città ha davvero molto altro da offrire per un weekend davvero unico. La Cripta Archeologica di Nizza, che si trova tra Pont Michel e Las Planas, è un’altra tappa da non perdere. Resti di un’antica città medievale sottoterra che ci faranno sentire catapultati in un’altra epoca. Ma anche la splendida Cattedrale Ortodossa di Saint Nicholas. Per finire, un giro nel quartiere residenziale di Cimiez, dove visitare il Parco dell’Arena di Cimiez e i giardini del monastero. Gli appassionati di arte non possono non recarsi al Museo di Henri Matisse e al Museo Nazionale Marc Chagall.

Quindi, a circa 40 minuti dall’Italia c’è questa stupenda città che vale proprio la pena conoscere. Se vogliamo scoprire nuovi luoghi non lontani dall’Italia è la meta ideale. Ma ricordiamoci sempre che il nostro Paese è ricco di storia e luoghi davvero incredibili, anche meno conosciuti. Basta mettersi in macchina e rimanere senza parole viaggiando lungo lo Stivale.

