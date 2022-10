Cosa mangiare quando non si ha niente a casa con le ricette di sopravvivenza

Quando il frigo è vuoto, e nella dispensa le scorte scarseggiano, l’unica soluzione è quella di andare a fare la spesa. Pur tuttavia, specie quando la vita lavorativa è frenetica, si rimanda fino a rischiare poi di non avere praticamente quasi nulla da mangiare.

Così come spesso si temporeggia nel fare la cosiddetta spesa grande perché si deve ancora prendere lo stipendio o la pensione. Vediamo allora di fornire idee di ricette con pochi ingredienti di base. Proprio al fine di nutrirsi anche quando nel frigorifero c’è l’eco.

Cosa mangiare quando non si ha niente nella dispensa o nel frigo

Nel dettaglio, è chiaro che la soluzione ideale, quando a casa da mangiare non c’è nulla, è quella di andare a mangiare fuori. Oppure passare da una rosticceria o ordinare del cibo comodamente da casa grazie alle app via cellulare. Ovverosia con il cosiddetto food delivery.

Pur tuttavia, per un’idea su cosa mangiare quando non si ha niente, ci sono pure le cosiddette ricette di sopravvivenza. Ovverosia quelle che permettono di sfamarsi andando praticamente a raschiare il fondo del barile tanto in frigo quanto in dispensa. Vediamo allora come con alcune idee di ricette semplici ma sazianti.

Per salvare il pranzo o la cena, ecco alcune idee per un piatto unico

In particolare, se è rimasto giusto un pacco di spaghetti, sarà possibile saziarsi con un abbondante primo piatto. Ovverosia gli spaghetti aglio, olio e peperoncino. Oppure, se l’olio extravergine di oliva è finito, basterà condire la pasta giusto con quella scatoletta di tonno all’olio di oliva che giace in solitudine nella dispensa. Se invece è rimasto un pacco di pasta del tipo anellini, e c’è una scatola di lenticchie precotte, allora, trovando pure uno spicchio d’aglio, si può preparare una gustosa minestra.

In assenza della pasta, invece, una frittata con le ultime quattro uova rimaste è un buon pasto aspettando di andare a fare la spesa. Magari accompagnato con l’ultimo pacco di crackers, oppure di grissini o di taralli, che è stato trovato fortunosamente tra gli scaffali della cucina.

Cosa preparare per nutrirsi se in casa c’è solo del pane raffermo

Se invece è rimasto del pane raffermo, questo si può consumare per un pasto semplice ma saziante preparando delle bruschette aglio e olio. Da rinforzare se si trovano un paio di pomodori. Oppure preparare delle polpette di pane con un uovo, un ciuffo di prezzemolo ed un po’ di farina.

Lettura consigliata

Cosa mangiare a pranzo quando fuori fa troppo freddo e si è a dieta ferrea