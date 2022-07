A volte, decifrare i comportamenti delle altre persone è una vera impresa. Soprattutto, se i segnali non verbali che inviano, risultano contraddittori rispetto ai comportamenti che mettono in atto. E così può accadere che un uomo manifesti a una donna un interesse spiccato, ma nonostante lunghe attese, decida di non esporsi con un’iniziativa o un invito per conoscersi meglio. Spesso si scambia questo atteggiamento per timidezza, altre volte si crede di aver preso un granchio e di aver interpretato male il pensiero dell’altro. Ecco dunque perché un uomo non si fa avanti, nonostante possa lasciar intendere un certo interesse.

Guardare profondamente negli occhi, ad esempio, può essere interpretato come un segnale di coinvolgimento. In effetti, questo tipo di approccio, viene annoverato tra le tecniche di seduzione non verbale più classiche di sempre. Dietro un solo sguardo, si cela un universo. Chi ha compreso questo, potrebbe avere in mano una chiave di comunicazione estremamente efficace e importante. Al contrario, e anche per quanto riguarda relazioni già avviate, evitare lo sguardo dell’altro è un primo segnale che denuncia incomprensioni o distacco.

Perché un uomo non si fa avanti, ma guarda profondamente negli occhi

Quando un uomo si manifesta interessato, oltre a focalizzare lo sguardo in quello della potenziale partner, solitamente tende a darsi da fare in un certo modo. Ad esempio, si sforza di suscitare ammirazione, curiosità, cerca delle scuse per scambiarsi il numero di telefono o prova a generare un contatto fisico, pur leggero. Un uomo interessato, quasi mai si ferma al solo sguardo, ma si fa parte attiva nel processo di corteggiamento. Non esiterebbe a cercare la donna che lo ha ammaliato sui social magari, o notizie di lei presso qualche conoscente in comune. Se questo non accade, la donna con cui egli si rapporta, riceve un segnale contraddittorio, difficile da comprendere.

Lui manifesta interesse ma non prende l’iniziativa

Di fronte a un interesse abbozzato dallo sguardo, che sfocia in un silenzio stampa, chiunque sarebbe un tantino disorientato. In fondo, la domanda è lecita: perché tentare un passo avanti, quando poi si decide di sparire alla chetichella? I motivi sono molteplici. Anzitutto, in alcuni casi, si tratta di uomini che tendono a vivere una forte competizione con il sesso opposto Questo solitamente a causa di una madre che ha somministrato loro una sensazione di tradimento, nella tenera infanzia. Questi individui hanno visto disattese le proprie aspettative da parte del senso opposto e quindi hanno sviluppato una certa diffidenza verso il femminile. Ne sono attratti e respinti contemporaneamente.

Perché un uomo guarda negli occhi poi non risponde ai messaggi

La sfida, in questo caso, significa rivendicare qualcosa che sarebbe loro stato tolto in epoche remote. In effetti, il comportamento di questi soggetti sarebbe presto spiegato, tramite un equivoco di fondo per il quale si scambia uno sguardo colmo di passione con uno sguardo colmo di sfida. Quando questi uomini, tramite l’osservazione, percepiscono che la donna si sta coinvolgendo sentimentalmente, scappano. La loro missione è finita, ed essa consiste nel dimostrare a loro stessi che possono ancora riconquistare la madre. Il consiglio, è non insistere.

