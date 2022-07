Un uomo non potrà più dimenticare la donna che ha messo in atto queste strategie per sedurlo anche solo con lo sguardo

A volte i rapporti tra individui di sesso opposto risultano alquanto complessi. Le relazioni, rispetto al passato, si sviluppano in massa sul piano virtuale. Ciò che rende più vicini, come una connessione costante, in qualche modo allontana e complica l’incontro dal vivo. Quando si conosce una persona in chat, lo si fa parzialmente. Infatti, ci sono tratti dell’individuo che si palesano solo dal vivo, come il tono della voce, il modo di gesticolare e di occupare lo spazio intorno a sé.

Queste, sono tutte cose che ci guidano in modo istintivo verso la scelta del partner. E sono gli aspetti di cui tener conto, quando si decide scientemente di sedurre un uomo con il quale c’è una relazione non ben definita o non ancora iniziata. Un uomo non potrà più dimenticare la donna che ha usato delle strategie basate sulla comunicazione non verbale e inconscia per agganciarlo. Le parole, in questi casi, possono diventare il pretesto per riuscire a comunicare in maniera più profonda e incisiva.

A partire dal fatto di saper descrivere con sicurezza i propri valori. Bisogna inoltre evitare di crearsi delle aspettative troppo elevate verso persone appena conosciute. Molte volte si rischia di incappare in individui privi di empatia, che magari spariscono alla chetichella e senza dare spiegazioni.

In definitiva, una delle chiavi del successo personale, compreso quanto riguarda i rapporti, è apparire sempre curata e volersi bene. Nulla seduce di più di una buona dose di fiducia in sé stessi.

La comunicazione non verbale è un’arte da apprendere se si vuole essere più efficaci nella propria comunicazione con gli altri. E d’altro canto, c’è qualcosa di più seducente di uno sguardo misterioso e intrigante, che colpisce senza lasciar trasparire troppo? La seduzione è un gioco a doppio filo, dove sapersi esprimere anche a livello gestuale aiuta a comprendere le necessità dell’altro. Ci sono persone che si coinvolgono quando sono rincorse, altre quando credono di avere in mano le redini della situazione. Il linguaggio non verbale consente di trasmettere un fascino e un carisma incredibili.

Durante il primo incontro, è importante guardare negli occhi dell’altro in modo più prolungato del normale. Questo è un segnale molto forte, che la mente inconscia è in grado di leggere chiaramente. La stretta di mano dovrebbe seguire la stessa logica, è sufficiente indugiare qualche secondo in più per comunicare un messaggio. Questo è un gesto molto importante, perché permette di decodificare alcuni tratti dell’altra persona. Chi da la mano in modo morbido e avvolgente, è un individuo protettivo, che prova piacere nella conquista. Chi stringe eccessivamente, può essere una persona egocentrica, che vuol essere inseguita.

Un altro segnale che punta all’inconscio dell’interlocutore è accarezzarsi il collo, dall’alto verso il basso, leggermente. Questo trasmette a chi guarda un segnale di gradimento. È importante assumere un tono di voce franco, pacato, basso ma non forzatamente. La pacatezza e la padronanza di sé, sono qualità che rispecchiano la percezione di una donna di inestimabile valore.

