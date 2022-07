Esistono uomini che guardano intensamente negli occhi, dimostrano interesse, ma non fanno mai il primo passo. Come in una strana danza psicologica, questi soggetti sono in grado di ammaliare, sedurre, far sognare l’oggetto delle proprie attenzioni. Per poi lasciare dietro di sé più quesiti che certezze. Sanno lusingare, ma non si spingono oltre. Questo, alla lunga, può essere snervante per la donna che si ritrova a ricevere questo trattamento. E se certe dinamiche vengono spesso attribuite a un altro segno particolare, spesso tacciato di essere il narcisista dello zodiaco, questo non è sempre vero.

Infatti, esiste un altro archetipo del firmamento in grado di mettere in discussione l’autostima di chi gli si approccia. Il bello è che il più delle volte, non lo fa neanche apposta. Ecco come un uomo di questo segno zodiacale può letteralmente far impazzire la donna che è attratta da lui.

Si tratta di persone gradevoli e attraenti, nonché piuttosto esigenti, perché hanno una capacità analitica straordinaria. Individui che si incastrano a soppesare ogni minimo dettaglio. Intelligenti e minuziosi, se non hanno appreso che dovrebbero giudicare in senso costruttivo e mai distruttivo, possono essere dei veri e propri flagelli sentimentali. Acuti e perspicaci, gli uomini della Vergine spesso mancano di disciplina e costanza. Ed essendo formidabili filosofi e pensatori, spesso, si perdono nei propri meandri interiori, senza curarsi abbastanza della scia di vittime che si lasciano dietro alle spalle.

Come un uomo di questo segno zodiacale può mettere alla prova le donne

L’innata riservatezza e la formidabile sensibilità impediscono alla Vergine di manifestare adeguatamente i propri sentimenti. Inoltre, si tratta di soggetti con la tendenza a incastrarsi nei propri stessi schemi. Spesso tacciati di egoismo, in realtà non lo sono.

Il fatto che possano manifestare interesse e non prendere mai l’iniziativa è un comportamento diffuso e consolidato tra gli esponenti maschili del segno. Questo perché, verosimilmente, l’interesse che provano è reale. Inconsciamente, vorrebbero pure comunicarlo in modo efficace. Eppure, un uomo della Vergine, se ha già ricevuto delle delusioni, può insabbiarsi nella propria concezione del Mondo e dei potenziali partner, che risulta incancrenita dai traumi precedenti.

Peggio ancora, se uno dei nativi di questo segno zodiacale si è già organizzato la vita in un’ottica da single incallito, rientrare nelle sue griglie precostituite può risultare impossibile. Anche se, palesemente, un sentimento o un’attrazione la prova. Si tratta di un limite che con il tempo può diventare invalicabile.

Affettuosi e teneri, gli uomini della Vergine sono anche tremendamente abitudinari. Parsimoniosi e di abitudini frugali, i Vergine che sono disabituati ad avere una compagna possono risultare anche un tantino avari. Non sempre di soldi, ma soprattutto di effusioni e certezze. Il consiglio è lasciar fare al tempo, senza scordarsi mai della propria dignità.

