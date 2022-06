Tra le varie novità di Netflix per il 2022 c’è un film che sta scalando prepotentemente le classifiche. Nelle ultime settimane Toscana si è posizionato al secondo posto per spettatori della piattaforma americana di film in streaming. Ma perché questo lungometraggio sta spopolando tra gli spettatori di tutto il mondo?

Per capire perchè Toscana è uno degli avvenimenti del momento partiamo dalla trama. Theo è uno chef danese che è in un momento cruciale della sua carriera. Un importante investitore sta per finanziare il progetto di Theo che vuole aprire un innovativo ristorante di lusso. Ma l’accordo va in fumo perché Theo rimane sconvolto dalla notizia della morte del padre che non vede dall’infanzia. Il padre lascia tutto a lui, in particolare un casale in Toscana dove c’è un ristorante.

Theo decide di andare in Italia e vendere tutta la proprietà in pochi giorni per ricavarne i soldi da usare nel suo progetto. Ma lo chef troverà la fiera opposizione di Sofia, cresciuta col padre di Theo e considerata da questo una seconda figlia. Sofia è contraria alla vendita del ristorante e farà di tutto per far cambiare idea a Theo. Così lo chef si troverà ad affrontare la scelta più difficile della sua vita. Decidere se vendere tutto e tornare al suo progetto originario, oppure cambiare vita ripercorrendo le orme del padre.

Perché Toscana è uno dei film più visti nel web su Netflix nelle ultime settimane

Come abbiamo potuto verificare, la trama non è originalissima eppure il film Toscana è tra i più visti sulla piattaforma Netflix. Perché? Perché questo film ha tutti gli ingredienti che appassionano il grande pubblico.

Tutto parte con il ricevimento dell’eredità. Un’eredità, specie se cospicua, è come un dono dal cielo, che può cambiare l’esistenza di una persona e può fare realizzare i propri sogni. Chi non ha mai sognato di ricevere un mare di soldi da un lontano parente?

Poi c’è l’idea di poter cambiare vita, dare un taglio alla deludente quotidianità per ricominciare da capo un’altra esistenza, più eccitante ed emozionante. Magari facendo quello che si è sempre desiderato di fare.

Quale posto migliore per ricominciare una nuova vita se non la Toscana? Questa regione, che ha come capoluogo Firenze, è probabilmente uno dei luoghi più conosciuti al mondo e più amati. Qualunque straniero pensando alla Toscana pensa al piacere del buon vino e dell’ottimo cibo, ma anche alla tranquilla serenità delle dolci colline toscane. Inoltre il film è intriso di romanticismo incarnato nella conflittuale relazione tra Theo e Sofia, perfettamente incorniciata in un panorama quasi fiabesco.

Infine, Firenze e la Toscana nell’immaginario collettivo sono la culla dell’arte e della cultura moderna. Qui sono nati moltissimi dei più grandi geni dell’arte.

Perché il film è tanto amato

Da questi ingredienti scopriamo perché Toscana è uno dei film più visti. Questo lungometraggio ha tutti gli ingredienti che da sempre sono fondamentali per spingere il pubblico a guardare un film, sogno, passione, emozioni, piacere, amore.

Per gli amanti dei dettagli il film è girato nel castello di Ronchi che si trova a est della città di Firenze nella zona di Pontassieve. Una parte delle riprese si è svolta a Villa Grassina, sempre nel comune di Pelago, poco distante dalla riserva naturale di Vallombrosa.

Toscana è soltanto uno delle decine di nuovi film che la piattaforma americana di streaming proporrà per tutto il 2022. La scelta è veramente ampia e tocca tutti i generi. Si va dai film comici con il ritorno di Eddie Murphy, ai thriller e ai gialli con la sorella di Sherlock Holmes e il detective Benoit Blanc. Ovviamente non possono mancare i film di avventura e di azione, tra cui l’attesissimo The Gray Man.

