Chi ha Netflix può gioire perché un pieno di film originali realizzati in esclusiva arriva sulla piattaforma. Per il 2022 sono previsti moltissimi nuovi titoli con attori di primo piano e che sicuramente terranno lo spettatore incollato sul divano. Riveliamo alcuni dei titoli che promettono emozioni a non finire.

La lotta senza quartiere tra le piattaforme di contenuti video ha spinto Netflix a produrre film in esclusiva. Questa soluzione ha il vantaggio per il colosso USA che chi vuole vedere quei film può farlo solamente attraverso la piattaforma americana. Lo spettatore non potrà vedere quei film su nessuna delle altre piattaforme, come Sky, Amazon, Disney.

Quindi, per lo spettatore esigente ecco da Netflix è in arrivo una cascata di film nuovi e originali, di tutti i generi e gusti. I protagonisti di questi film, in molti casi, sono attori di primo piano, stelle apprezzate e conosciute dal grande pubblico. La piattaforma americana di video-streaming per la stagione appena cominciata ha messo in cantiere ben 86 nuovi titoli originali e in esclusiva. In pratica un abbonato potrebbe vedere un nuovo film ogni 4 giorni.

Da Netflix è in arrivo una cascata di film originali con 86 nuovi titoli che terranno incollati al divano

Per chi ama le emozioni forti e vuole tenersi in forma, anche stare sul divano potrebbe essere un modo per perdere peso. Sembrerà incredibile ma uno studio avrebbe dimostrato che i film di un genere molto particolare potrebbe aiutare a dimagrire. Chi guarda uno di questi film potrebbe anche bruciare oltre 150 calorie.

Se i nuovi film messi in cantiere dalla piattaforma di streaming non faranno perdere peso, sicuramente faranno divertire e magari emozionare.

Certamente i fan del genere di fantascienza avranno già iniziato il conto alla rovescia in vista dell’11 marzo. Infatti, in quella data sarà disponibile a livello mondiale su Netflix l’attesissimo The Adam Project con il protagonista Ryan Reynolds. L’attore è un pilota di aerei che dovrà tornare indietro nel tempo per salvare il futuro.

Chi ama l’azione allora non potrà perdere The Gray Man con Ryan Gosling e Chris Evans e la regia dei fratelli Russo. I due fratelli hanno diretto Avengers: Endgame, il film che ha incassato di più nella storia del cinema.

Chi ama il giallo potrà godersi il ritorno di Daniel Craig nei panni del detective Benoit Blanc nel sequel Knives Out 2. Torna anche Millie Bobby Brown nei panni della sorella di Sherlock Holmes, Enola Holmes, alla caccia di una ragazza scomparsa.

Invece chi ama Eddy Murphy e vuole farsi due risate, non si perderà sicuramente You People.

Insomma molta carne al fuoco di tutti i generi per gli amanti dei film in tv. Nella speranza che questi diventino memorabili come alcuni film del passato dalle scene indimenticabili.