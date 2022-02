Per dimagrire e bruciare calorie velocemente o andiamo in palestra oppure potremmo perdere peso guardando questi film

Con l’avvicinarsi della stagione estiva molti sentono l’impellente bisogno di recuperare la forma perduta durante l’inverno. Quasi tutti abbinano al verbo dimagrire i termini di dieta e palestra. Molti pensano che per dimagrire si debba faticare facendo attività fisica oppure ci si debba privare dei piaceri della tavola. Per molti la parola dimagrire è abbinata al termine sacrificio, ma da oggi potrebbe non essere più così. Uno studio ha rivelato un metodo semplicissimo che farebbe bruciare le calorie senza alcuno sforzo o sacrificio.

I grandi obiettivi si raggiungono a piccoli passi con un percorso costante. Dimagrire anche di molti chili è un obiettivo che si può raggiungere facilmente attraverso la strategia dei piccoli passi. Tutti capiscono che dimagrire 15 kg in un mese è un’impresa molto difficile che richiede grandi sacrifici. Ma l’obiettivo sarà più semplice da raggiungere per chi programma di perdere 15 kg in quattro mesi, quelli che ci separano dalla prova costume. Il segreto sta nell’elaborare una strategia vincente basata su quattro semplici passi, motivazione, focalizzazione, programmazione e azione. Grazie alla strategia dei quattro passi si può raggiungere qualsiasi obiettivo.

Per dimagrire e bruciare calorie velocemente o andiamo in palestra oppure si potrebbe perdere peso guardando questi film

Chi l’ha detto che chi vuole dimagrire deve necessariamente durare fatica e fare sacrifici? Da qualche tempo va di moda un sistema che permetterebbe di dimagrire e ridurre i centimetri del girovita con una attività semplicissima. L’ha inventato quasi per caso un attore giapponese. Questo sistema per perdere peso si basa su una tecnica di respirazione particolare. Grazie a questo metodo l’attore giapponese Miki Ryosuke in sole sei settimane sostiene di aver perso 13 kg e 12 cm di girovita.

Uno studio avrebbe scoperto un metodo ancora più semplice per bruciare calorie. Secondo questo sistema si arriverebbero a consumare oltre 100 calorie stando comodamente sdraiati sul divano senza muovere i muscoli.

Per dimagrire e bruciare calorie senza sforzo basterebbe guardare un film, in particolare un film horror. Gli scienziati dell’Università di Westminster guidati dal dottor Richard MacKenzie, hanno dimostrato in una ricerca che guardare un film horror farebbe dimagrire.

Secondo questa ricerca chi guarda un film del terrore brucerebbe mediamente 113 calorie. Più o meno sono le calorie che una persona consumerebbe con una passeggiata di mezzora a passo svelto. Questo risultato è possibile grazie all’aumento del battito cardiaco che velocizza il metabolismo.

Non tutti i film, però, fanno perdere lo stesso peso. Secondo la ricerca Shining farebbe bruciare 184 calorie, lo Squalo 161 calorie, l’Esorcista 158 calorie ed Alien 152 calorie.

