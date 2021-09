È ora di organizzare i preparativi per una festa di compleanno in famiglia e molti cercano lo spunto per idee originali e diverse dal solito. C’è chi è stanco dei soliti addobbi e ne crea alcuni in casa lasciando libero sfogo alla fantasia. Chi invece vorrebbe offrire un dolce che non sia la classica torta fatta in casa o pasticceria. Esiste un’idea davvero originale che lascerà gli ospiti a bocca aperta al momento in cui si dovranno spegnere le candeline. Perché servire la solita torta di compleanno quando si può stupire con questa deliziosa alternativa? Vediamo di cosa si tratta e quanto sia semplice la realizzazione.

Un tocco di fantasia

Chi ama lasciare gli invitati senza fiato e apprezza l’originalità, quest’anno per gli imminenti compleanni in famiglia potrebbe realizzare una number cake. Si tratta di una torta davvero particolare a forma di numero che si prepara in pochissimo tempo e piace a grandi e piccini. Per realizzare la number cake si parte da una base di pasta frolla che servirà a comporre i numeri degli anni che compie il festeggiato. Vediamo allora passo per passo cosa serve e come procedere per portare in tavola un’idea gustosa e diversa.

Perché servire la solita torta di compleanno quando si può stupire con questa deliziosa alternativa?

La prima cosa da fare per creare la number cake è la pasta frolla. Le dosi che indichiamo servono a realizzare due differenti numeri. Chi ha la necessità di realizzare un solo numero può dimezzare il dosaggio indicato. Procurarsi i seguenti ingredienti per la frolla:

1 chilogrammo di farina per dolci;

450 grammi di burro a temperatura ambiente;

280 grammi di zucchero;

8 tuorli d’uovo;

scorza di un limone biologico e non trattato;

un pizzico di sale fino.

Mescolare gli ingredienti ed impastarli di modo da formare un panetto morbido. Chi possiede una planetaria può utilizzarla per velocizzare i tempi. Lasciare il panetto in frigo per alcune ore, oppure impastarlo dalla sera precedente di modo da farlo raffreddare per bene. A questo punto, preparare su una carta modello i numeri e stendere la frolla su quattro fogli distinti. Ritagliare ciascun numero su due strati distinti di frolla di modo che si possano successivamente sovrapporre.

Cuocere ciascun numero in forno a 180° per circa 10 minuti. A questo punto, si potrà realizzare la farcitura che più si preferisce in base ai propri gusti. Si potrebbe utilizzare la crema chantilly insieme a pezzi di frutta e meringhe. Oppure, si potrebbe realizzare una versione al cioccolato con crema al cacao e pezzi di cioccolato e crema di nocciole. I più golosi potrebbero invece optare per una base tutta al pistacchio a partire proprio dalla pasta frolla al pistacchio. Dando nuova forma alla base di frolla, l’effetto sorpresa per la torta di compleanno sarà assicurato.

