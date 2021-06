Quale dessert fresco e leggero portare sotto l’ombrellone per gustare una prelibatezza senza appesantirsi troppo? Una idea davvero gustosa è la crostata senza burro alla frutta che prevede una originale pasta frolla al pistacchio. Si tratta di una versione della classica crostata decisamente più leggera e particolare. Vediamo allora come si realizza.

Come rendere davvero speciale il proprio dessert

Come preparare la crostata al pistacchio e frutta è il dolce estivo facile, veloce e leggero? Gli amanti del pistacchio sicuramente apprezzano qualsiasi ricetta che contenga questo ricercato ingrediente nella preparazione. Per realizzare la pasta frolla leggera al pistacchio occorrono i seguenti ingredienti:

300 grammi di farina 00 o altra farina per dolci;

20 grammi di crema di pistacchio;

50 grammi di farina di pistacchi (o pistacchi crudi da macinare);

70 ml di olio di semi di arachidi;

70 grammi di zucchero;

2 uova di media dimensione.

Il procedimento da seguire è quello classico per realizzare la pasta frolla. Mescolare tutti gli ingredienti di modo da formare un panetto da avvolgere nella pellicola e far riposare per mezz’ora in frigo. Successivamente, stendere la pasta nello stampo per crostata e cuocere in forno statico preriscaldato a 180° per circa mezz’ora.

Crostata al pistacchio e frutta è il dolce estivo facile, veloce e leggero: come realizzare la crema light e farcire il dessert

Nel frattempo approntare la crema pasticcera light con la quale si andrà a farcire la crostata utilizzando i seguenti ingredienti:

1 uovo medio;

½ litro di latte;

50 grammi di farina 00;

80 grammi di zucchero;

mezzo limone non trattato.

Mettere tutti gli ingredienti in un pentolino e cuocere a fuoco lento. Infilzare il mezzo limone in una forchetta di modo da utilizzarlo per mescolare la crema durante la cottura ed evitare la formazione di grumi. In questo modo il limone rilascerà il suo tipico aroma e profumo. Quando la frolla e la crema saranno ben raffreddate, farcire la crostata aggiungendo la frutta in base ai propri gusti. Chi preferisce la frutta biologica, può riconoscerla al momento dell’acquisto seguendo le istruzioni indicate al presente link.

