Il rialzo delle azioni EuKedos finalmente mostra la sua forza e punta a una performance di circa il 40%. Questo è il responso della settimana appena conclusasi che ha visto le quotazioni guadagnare circa il 25%.

Ricordiamo che qualche mese fa la società è stata oggetto di un OPA da parte di La Villa. Dopo il successo dell’operazione, ha ripristinato il flottante minimo per mantenere le azioni EuKEdos sul MTA.

Dai fondamentali arrivano indicazioni contrastanti. Ad esempio per il fair value, calcolato con il metodo del discounted cash flow, il titolo è sottovalutato di oltre il 20%. Mentre il Price to Book ratio esprime una sottovalutazione di oltre il 50%. Gli altri indicatori, invece, quali il rapporto prezzo/utili indicano una forte sopravvalutazione delle azioni EuKEods.

La situazione, quindi, è abbastanza complessa e richiede molta attenzione e prudenza.

Uno dei possibili punti deboli di EuKedos è quello legato alla sua posizione finanziaria. Sia l’indice di liquidità di lungo che di breve periodo, infatti, sono inferiori a 1 evidenziando una qualche criticità nella gestione del debito che, allo stato attuale, è pari al 364,26% del capitale.

EuKedos (MIL:EUK) ha chiuso la seduta del 3 settembre in rialzo del 25,64% rispetto alla seduta precedente a 1,47 euro.

La proiezione in corso è rialzista e con la chiusura settimanale del 3 settembre è stato rotto al rialzo l’importantissima resistenza in area 1,445 euro (I obiettivo di prezzo). Qualora questo break rialzista dovesse essere confermato nelle prossime settimane, allora le quotazioni andrebbero a raggiungere area 1,73 euro prima (II obiettivo di prezzo) e a seguire la massima estensione del rialzo in area 2,03 euro (III obiettivo di prezzo).

Qualora l’ex resistenza, ora supporto, non dovesse resistere alle pressioni ribassiste, allo potremmo assistere a una repentina inversione ribassista con I obiettivo di prezzo in area 1,1/1,2 euro.

Da notare che il nostro indicatore Swing Indicator è rialzista ininterrottamente da febbraio 2021 quando il titolo quotava in area 1,13 euro.

Time frame settimanale

